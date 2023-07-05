李玟5月发新歌自比战士 无奈不敌抑郁症

（台北讯）李玟轻生过世，让人震惊。李玟在乐坛有出色成绩，唱红多首金曲包括《我依然是你的情人》《往日情》“DiDaDi”《刀马旦》《好心情》等，无论是动感或抒情歌曲，她都擅长。

李玟是首位在奥斯卡献唱的华人歌手，2001年在奥斯卡颁奖礼上演唱《卧虎藏龙》主题曲“A Love Before Time”。她也唱过迪士尼动画《花木兰》主题曲。

李玟的姐姐李思林透露李玟患上抑郁症，不禁让人感叹李玟近年生活遇到不少挫折。她2011年与大她16岁的加拿大籍富商Bruce Rockowitz结婚，2023年1月传出婚变，男方疑似多次出轨，李玟试图挽回，但最终受不了，决定分居。当时有媒体报道，李玟一直疼爱Bruce与前妻所生的两个女儿，视为己出，但两继女知道爸爸不忠后，竟靠边站，对Coco漠不关心，备受打击的李玟暴瘦至42公斤。

李玟从未亲口回应婚变一事，但她的二姐李思林2023年1月被媒体问及是否很气妹夫，李思林说：“作为亲人，自己不喜欢对方，不过感情的事留给妹妹自己说。这是她的隐私，她不说是有她的原因。”李思林当时叹道：“人无常，要珍惜，可能缘分到尽头，她已尽力做好妻子、继母的角色，对得住自己的良心就行。”

李玟2月14日推出新歌“Tragic”，在微博写下“离开是最好的安排”“爱情走到这里，一个词：tragic”，被解读是对感情的注解。不久后她入院进行骨盆及及大腿的手术，在微博分享住院到出院复健的生活纪录影片，看起来相当辛苦，让粉丝十分心疼。

5月，李玟再推出新歌《战歌》，当时在微博写道，“生活要面对很多困难和伤痛，勇敢去挑战，去追求，你就是战士”，粉丝期待她再次回到舞台，没想到却接到她过世的噩耗。

生活遇到困难，可拨以下热线求助：

■妇女行动及研究协会（AWARE）1800-777-5555（妇女援助专线，周一至周五，早上10时至傍晚6时）

■新加坡援人协会：1800-221-4444

■关怀辅导中心：1800-353-5800

■心理卫生学院：6389-2222

■新加坡心理卫生协会：1800-283-7019

■圆缘助线（华语）：67410078