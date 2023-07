亚裔女破框搞笑 “色色的”不恶心

疯狂闺蜜



Joy Ride(R21)



娱乐性★★★☆/艺术性★☆

剧情:被美国家庭收养,在当地生活长大的亚裔女性奥黛丽(Ashley Park,阿什利朴饰)赴中国寻根,随行的是她从小一起长大的朋友洛洛(Sherry Cola,雪莉可拉饰)、昔日大学朋友凯特(Stephanie Hsu,许玮伦饰)和洛洛的古怪表妹“死眼”(Sabrina Wu,萨布丽娜吴饰)。四个性格不同的亚裔女性踏上充满未知数的公路冒险之旅。

影评:好莱坞电影《疯狂富豪》(Crazy Rich Asians)的马来西亚籍女编剧Adele Lim(林爱黛儿)首次执导筒,聚集阿什利朴、雪莉可拉、许玮伦和萨布丽娜吴四个美国亚裔女星演出。

卡司阵容并不抢眼。演员中,我较熟悉的是许玮伦和阿什利朴,前者在得奖夯片《天马行空》(Everything Everywhere All At Once)中饰演杨紫琼的女儿,后者在Netflix剧集《艾米丽在巴黎》(Emily in Paris)和《怒呛人生》(Beef)担纲要角。雪莉可拉和萨布丽娜吴是生面孔,两人的影视作品不多,我都没看过。

此外,我虽然喜欢公路片,但洋腔洋调的亚裔女性故事不是我的“菜”。综合以上几个原因,我带着例行公事的心情进场看片,期待不大。结果?我被诸多无厘头的“R级”情节点中笑穴。

《疯狂闺蜜》刻画四个女主角的公路之旅,情节无厘头但有“笑”果。(创艺电影提供)

加料亲情、友情、认同

片中出现用下体藏毒的桥段、夸张的性爱场面、在私密处文身的梗、化身韩国女团“偷渡”等情节。“低俗”或“好笑”在一线之间,《疯狂闺蜜》绝对有落入高危“低级区”的可能,所幸导演与编剧懂得调剂,多次在演得太过火前即时刹车,让故事安全地停留在“好笑区”。

调剂方式是融入感性元素,注入关于亲情、友情和身份认同的内容。阿什利朴的角色为了商机到中国寻找生母,她从一开始假装不在乎,到穿上旗袍并满怀期待,最终却大跌眼镜还跟老友闹翻。以上情节都比较感性,缺点是刻画得不够深入。

从2018年的电影《疯狂富豪》、2021年的《尚气与十环传奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)、2022年的《天马行空》到2023年的剧集《美生中国人》(American Born Chinese)等,这几年有越来越多亚裔题材的美国作品走进观众眼帘,形成一股不算吹得太猛,但日益稳定的风势,一步一脚印带动像《疯狂闺蜜》这类型的电影成形。

让一群洋人女性大聊性爱话题、开性爱玩笑的电影屡见不鲜,《疯狂闺蜜》的突破点在于打破框架,让亚裔班底诠释这类型的角色。

以《疯狂闺蜜》的华裔编剧萧韵洁在访问中说的话作总结。她说:“女性也可以做大胆、下流、鲁莽的事,但同时又能很搞笑、不恶心。”(英语对白,附中文字幕)