亚裔女破框搞笑 “色色的”不恶心

疯狂闺蜜



Joy Ride（R21）



娱乐性★★★☆／艺术性★☆

剧情：被美国家庭收养，在当地生活长大的亚裔女性奥黛丽（Ashley Park，阿什利朴饰）赴中国寻根，随行的是她从小一起长大的朋友洛洛（Sherry Cola，雪莉可拉饰）、昔日大学朋友凯特（Stephanie Hsu，许玮伦饰）和洛洛的古怪表妹“死眼”（Sabrina Wu，萨布丽娜吴饰）。四个性格不同的亚裔女性踏上充满未知数的公路冒险之旅。

影评：好莱坞电影《疯狂富豪》（Crazy Rich Asians）的马来西亚籍女编剧Adele Lim（林爱黛儿）首次执导筒，聚集阿什利朴、雪莉可拉、许玮伦和萨布丽娜吴四个美国亚裔女星演出。

卡司阵容并不抢眼。演员中，我较熟悉的是许玮伦和阿什利朴，前者在得奖夯片《天马行空》（Everything Everywhere All At Once）中饰演杨紫琼的女儿，后者在Netflix剧集《艾米丽在巴黎》（Emily in Paris）和《怒呛人生》（Beef）担纲要角。雪莉可拉和萨布丽娜吴是生面孔，两人的影视作品不多，我都没看过。

此外，我虽然喜欢公路片，但洋腔洋调的亚裔女性故事不是我的“菜”。综合以上几个原因，我带着例行公事的心情进场看片，期待不大。结果？我被诸多无厘头的“R级”情节点中笑穴。

《疯狂闺蜜》刻画四个女主角的公路之旅，情节无厘头但有“笑”果。（创艺电影提供）

加料亲情、友情、认同

片中出现用下体藏毒的桥段、夸张的性爱场面、在私密处文身的梗、化身韩国女团“偷渡”等情节。“低俗”或“好笑”在一线之间，《疯狂闺蜜》绝对有落入高危“低级区”的可能，所幸导演与编剧懂得调剂，多次在演得太过火前即时刹车，让故事安全地停留在“好笑区”。

调剂方式是融入感性元素，注入关于亲情、友情和身份认同的内容。阿什利朴的角色为了商机到中国寻找生母，她从一开始假装不在乎，到穿上旗袍并满怀期待，最终却大跌眼镜还跟老友闹翻。以上情节都比较感性，缺点是刻画得不够深入。

从2018年的电影《疯狂富豪》、2021年的《尚气与十环传奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）、2022年的《天马行空》到2023年的剧集《美生中国人》（American Born Chinese）等，这几年有越来越多亚裔题材的美国作品走进观众眼帘，形成一股不算吹得太猛，但日益稳定的风势，一步一脚印带动像《疯狂闺蜜》这类型的电影成形。

让一群洋人女性大聊性爱话题、开性爱玩笑的电影屡见不鲜，《疯狂闺蜜》的突破点在于打破框架，让亚裔班底诠释这类型的角色。

以《疯狂闺蜜》的华裔编剧萧韵洁在访问中说的话作总结。她说：“女性也可以做大胆、下流、鲁莽的事，但同时又能很搞笑、不恶心。”（英语对白，附中文字幕）