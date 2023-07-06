周润发、成龙撞期抢票房

别叫我“赌神”

One More Chance（PG13）

娱乐性★★☆／艺术性★

故事：吊儿郎当的“吹牛辉”（周润发饰）和朋友经营发廊，不过他好赌还欠债。他的旧情人李夕（袁咏仪饰）突然出现，给他一笔钱要求他照顾他们的儿子李阳（柯炜林饰）一个月。他不知道自己已为人父，但为了有钱应急而答应照顾李阳，一起住以后才知道儿子有特殊需要。

短评：这不是一个关于赌术或赌技的故事，赌最大的也不是周润发，而是把自闭儿交给他照顾的袁咏仪。袁咏仪赌的是人心，可惜电影没有让观众看到惊心动魄的赌局。故事出自《无间道》《窃听风云》编剧庄文强，父子情和特需孩子的题材温馨励志，但剧情套路可想而知少了惊喜。前半部铺陈过长有点累赘，后半部匆匆说完大件事显得太赶。

周润发在1989年的《赌神》中赌术精湛，英姿飒爽，成为影迷心中的赌神。他这一次饰演常在赌桌上输得身无分文的赌徒，走路没有风但浑身痞里痞气，诠释出好赌之徒的玩世不恭。吸引眼球的片名显然“卖”周润发昔日的“赌神”魅力和影迷对于港片的旧情怀，却也因此误导观众对故事的期望。好在，电影的浪子是周润发，纵使浪子回头的故事老掉牙，观众依然会买账。不论谁都有属于自己的路这类剧情也让人怀抱希望。

《我在伊朗长大》探讨宗教对女性的限制。（黄金戏院提供）

我在伊朗长大

Persepolis（PG）

娱乐性★★★★/艺术性★★★☆

故事：1970年代末，伊朗发起伊斯兰教革命，社会动荡不安，人民苦不堪言。九岁的Marjane（玛赞）早熟、敏感，聪明地瞒过官方爪牙，迷上了西方流行音乐，活在自己的世界。玛赞渐长大，14岁时被父母送到了奥地利上学。身为一个伊朗人，她不得不面对别人的歧视和自卑的情绪。

短评：《我在伊朗长大》是法国与美国联制的2007年动画，如今推出了4K修复版 。动画改编自导演之一的Marjane Satrapi（玛赞莎塔碧）的同名畅销漫画，通过主人公莎塔碧的成长，让看官深入了解伊朗的历史、政治、文化和宗教对妇女生活的限制。

80年代的流行音乐，穿梭在现代伊朗与古波斯王朝的辉煌历史间，充满趣味与想象空间。动画也刻画出片中人物爱情的伤痛和对家乡的思念。动画与漫画一样精彩， 黑色幽默，又不失深度与内涵。（法语等对白，不附中文字幕）

《狂怒沙暴》的成龙（左）与约翰塞纳执行危险任务。（邵氏电影提供）

狂怒沙暴

Hidden Strike （PG13）

期待指数★★★

故事：成龙与John Cena（约翰塞纳）饰演的前特种部队士兵必须在政局动荡中，沿着巴格达的 “死亡公路 “，护送一群平民到绿区的安全地带。两个无所畏惧的沙漠勇士在生死路上疾驰，用血与泪捍卫着同胞生命与祖国尊严的故事。这部冒险动作片由美国导演Scott Waugh （斯科特·沃夫）所导。（英语对白为主，不附中文字幕）