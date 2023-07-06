新片悉尼首映撞正61岁生日 汤姆克鲁斯喜获烟花贺寿

为了宣传《不可能的任务》电影系列第7集《不可能的任务：致命清算第一章》（Mission: Impossible–Dead Reckoning Part One），身兼监制和主角的“阿汤哥”Tom Cruise（汤姆克鲁斯）先后到罗马、伦敦及首尔等地，7月3日移师澳大利亚悉尼举行首映礼，当天正值阿汤哥61岁生辰，电影公司大放烟花为他贺寿，令他笑逐颜开。《不可能7》本周六（8日）率先在香港及澳洲开画，美国和新加坡在本月12日同时上映。

《不可能7》7月3日黄昏在悉尼会议展览中心举行首映礼，导演Christopher McQuarrie（克里斯托弗麦奎里）与一众主要演员包括汤姆克鲁斯、Hayley Atwell（海莉艾特沃）、“螳螂女”Pom Klementieff（庞克莱门捷夫）及Simon Pegg（西蒙佩吉）盛装亮相，一向亲民的阿汤哥更提前数小时抵达现场，为守候红地毯两旁的粉丝签名和拍照，其中一名粉丝展示写上“阿汤生日快乐，请停步跟我合照”标语，成功吸引偶像目光，令她愿望成真。

生日蛋糕扮炸弹冒烟阿汤哥上月在韩国宣传期间，透过社交媒体上载他跟导演麦奎里手执戏票，分别站在新片《芭比》（Barbie）、《奥本海默》（Oppenheimer）及《夺宝奇兵：命运转盘》海报前合照，借此为本月开画的竞争对手打气。日前有澳洲媒体旧事重提，他表示稍后将会入场欣赏《奥本海默》及《芭比》，以实际行动支持好莱坞片。