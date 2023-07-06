林俊杰、孙燕姿心碎晒合照 李玟招牌笑容成追忆

李玟离世的消息震惊演艺圈，不少圈中人在社交媒体发文哀悼。林俊杰分享和李玟的合照，写道：“好痛。失去敬爱的朋友，真的好痛。感叹人生为何没有更善待你美好的心灵。”他觉得“音乐宇宙”（音乐圈）失去李玟后将不再如昔，最后说道：“我们会非常想念你！”

孙燕姿晒出过去跟李玟的三连拍合照。她说：“安息，可爱的李玟。谢谢你最棒的笑容，以及最出色的演出。”

孙燕姿晒出过去跟李玟的三连拍合照。（取自艺人IG）

蔡健雅在社媒贴出黑底白字图，写道：“Om Tare Tuttare Ture Soha（绿度母心咒），安息。”

主持人李心钰21岁参加MTV Asia的VJ选拔入行，当VJ期间曾访问李玟。李心钰在社媒说，当年访到李玟是一件梦想成真的事，“感恩跟美丽的她，有过一段很棒的对话。当年的她，带着千瓦笑容和阳光四射的能量走进MTV台摄影棚，让大家，尤其我，留下非常深刻的印象。”李心钰说，她祈愿李玟生前散发的温暖光芒、爱与信仰，会继续照亮他人的心。

李心钰曾经在MTV台访问李玟。（取自艺人IG）

演员立威廉曾拍摄李玟歌曲《愛在85度C》的MV。立威廉说：“那是我第一次见到她，她让我留下非常深的印象！因为拍摄一整天下来，她都非常有活力，很有精神！而且，虽然我当时刚进演艺圈，她对我非常亲切，完全没有明星的架子。我觉得她是一个非常好的榜样！很感谢能跟她相遇。”

立威廉（左）曾拍摄李玟歌曲《愛在85度C》的MV。（取自艺人IG）

导演陈哲艺分享一段跟李玟有关的青葱岁月回忆。他说：“熟悉她的歌，是因为最要好的中学同学是忠实粉丝。还记得，有一年我还亲手做了一本李玟的月历作为生日礼物（送给同学）。抑郁症的孤单感很难体会，但应该没有人会想要自己一个人。大家心里觉得不舒服，还是得说出来，不要自己扛。希望你在另一端找到平静，安息。”

演员陈秀丽得知李玟逝世的消息后，在社媒留言说：“好难过的消息！我在学生年代唱很多Coco的歌！”她也呼吁网民重视忧郁症。

蔡依林：永远记得，灿烂笑容的你

李玟2000年受邀为李安执导的电影《卧虎藏龙》演唱主题曲“A Love Before Time”。该曲曾入围第73届奥斯卡最佳原创歌曲奖，她也成为首名登上奥斯卡颁奖典礼献唱的华裔女歌手。李安透过助理李良山回复媒体说：“非常震惊，印象中她是那么一位开朗可爱的人。”

蔡依林2019年曾担任李玟小巨蛋演唱会的嘉宾。蔡依林在脸书写道：“请安息，永远记得，灿烂笑容的你。”

蔡依林（左）曾担任李玟小巨蛋演唱会的嘉宾。（互联网）

邓紫棋在微博说：“我的天，我不敢相信，你总是带着甜美温暖的微笑，你总是充满勇气和魄力去面对一切风雨挑战，我无法想像你经历了多少，无法想像你笑容背后藏着多少的痛，我会一直想念你的，安息。”

张清芳发文哀悼说：“你永远是最棒的，希望现在去了更快乐的地方，不再受抑郁症的煎熬。”张清芳说，李玟除了用劲歌热舞带给大家无尽的快乐与惊喜，也全力以赴地为华人歌手在国际歌坛开拓新天地。

李玟对萧亚轩说“回来，唱歌吧”

萧亚轩是李玟的好友。萧的经纪人告诉台湾媒体：“她很难过，一直在哭！很抱歉无法给予立即回复！”萧亚轩深夜发文表达哀恸，说道：“她（李玟）是我的启蒙老师，从我小时候，她就是我的天后。我会永远记得她开心的样子，我很心痛……”她也透露，李玟最后跟她说的话是“Elva，回来，唱歌吧”。

萧亚轩（右）和李玟是好友。（互联网）

王力宏：每个男生都迷恋她

昔日和李玟同门，并一度传出绯闻的王力宏，写下长文哀悼好友。他写道：“让我们永远记住她，一位勇敢的开拓者，一个重要的传奇。我很幸运并且永远感激能够认识她这位温暖的朋友。”

王力宏说，邂逅李玟的时候差不多18、9岁，刚到台湾时，中文都说得不太好，某天他们相约跟L.A.Boyz一起打保龄球，“我至今仍记得她是派对的焦点，每个男生都迷恋她，但都以为她高不可攀。她有灿烂的笑容、感染力强烈的笑声以及超凡的个性。说白了，她具备了成为未来巨星的一切条件。”

两人之后在音乐道路上不停相遇，进了同一间唱片公司，使用同一个宣传团队，也跟同一个制作人合作，“她成为了索尼的最大明星，亚洲的最大明星。我记得她在奥斯卡颁奖典礼上演唱，纽约签下她，成为首位进军美国的华人歌手，Mariah Carey（玛丽亚凯里）的经纪人Jim Morey（吉姆莫雷）也把她签下来了。每个人都想和Coco合作，原因不言而喻，因为她是最棒的艺人。”

王力宏在文末说：“让我们永远记住她，一位勇敢的开拓者，一个重要的传奇。我很幸运，并且永远感激能够认识她这位温暖的朋友。她的精神、她的阳光（光芒），如同她的歌声，她的音乐，永不褪色。”