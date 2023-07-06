李玟自嫌“都是我不好” 重病仍挂心郑少秋之女

（台北讯）《壹苹新闻网》报道，李玟的二姐李思林接受电话访问时，难过地说：“我很心痛地看自己的亲妹妹，原本这么可爱单纯快乐的小天使，病情在三四天内恶化，她的眼睛都是空洞的，我有时候会感受到她的无力感，她还会嫌弃自己说‘都是我不好’。”

李思林说，李玟重病时，唯一能让妹妹兴奋、提起劲的事，就是听别人唱歌，“平时她安静、话不多，但一听到有人唱歌的歌声，我妹妹似乎又回来了。”

令李思林心疼的是，即便妹妹重病，仍不断挂心同样饱受抑郁症所苦的郑少秋女儿郑欣宜，“她说她（郑欣宜）不快乐，想帮帮她”。李思林以此鼓励妹妹说“你要好起来、把自己治好，才可以帮到别人”，未料，李思林外出工作，短暂一别，却跟妹妹从此天人永隔。

李玟（左起）与妈妈、二姐李思林、大姐李秋林。（微博）

港媒6月报道，沈殿霞、郑少秋的36岁女儿郑欣宜，已经3个月没更新社交媒体，更停工两个月，经纪人也找不到她。有传她情绪病发作。经纪人林珊珊曾报平安说：“Joyce（郑欣宜）的确病了，疗伤当中，其他细节就不透露，多谢大家关心。”

李玟亿万遗产传给谁？

李玟生前身家累积约40亿台币（约1.73亿新元），由于她生前传出和丈夫分居，和两个继女的感情也不是太好，遗产推估将交由妈妈和两个姐姐继承。

《三立新闻网》报道，李玟与富商Bruce结婚后，将两个继女视同己出，但继女没将她视为母亲看待，Bruce也闹出绯闻。李玟的财产累积了超过40亿台币（约1.73亿新元），有传闻指，她的母亲和两个姐姐会成为第一继承人，消息真伪有待家属说明。

李玟出身医生世家，母亲早年带她们三姐妹到美国生活。母亲靠自己的力量考上中医师，李玟从小学习到母亲坚毅的精神，李玟出道成为天后后，将功劳归功于母亲。

李玟曾说，每次拿到新歌demo，她会先给妈妈听，让妈妈选歌。李玟说：“妈妈说话很严肃的，然后我说ok、好啊，我很听话，我就唱。”

李玟的两个姐姐李秋林和李思林曾参选港姐和歌唱比赛，本来有意踏进演艺圈，但双双被妈妈阻止，只同意让李玟出道当艺人。