星星陨落2023：李玟唱歌登国际巅峰 曾坚强面对离婚与重病

48岁李玟因抑郁症于家中轻生,震惊国际。在巅峰时期,她与林忆莲、王菲、张惠妹、郑秀文并列千禧年前华语歌坛五大天后,且其事业版图曾一度扩展至美国。点击视频,看她辉煌的29年歌唱事业。

大家近年多关注她的婚姻和健康各种问题,也是到年初她动脚部手术时,外界才知道她出世时盆骨严重脱臼,儿时做过手术,可以跳舞是奇迹。她为了舞蹈,忍痛40多年,然而近年盆骨问题严重到影响脊椎和走路,必须动手术。她害怕手术后再也不能跳舞,于是在手术前发文自我激励,感染了万千网民。

李玟以乐观坚强的形象驰骋歌坛。(取自instagram / @cocolee)

耗尽一生,不断努力实现奇迹——克服生理障碍跳舞、以华人身份打入美国歌坛,又为求孕饱受艰辛,婚姻失败遭到背叛——忍痛和吃苦的能耐,令人佩服。她可以卖惨,但她没有。战至最后一刻,李玟才被抑郁症打败,结束了短暂的一生。

李玟传患上抑郁症多年。(取自instagram / @cocolee)

回顾她的过去,李玟通过她遭遇的各种磨难,告诉大家,生下来,战到底,永不轻易言败。让我们一起回顾她在事业的风光、婚姻的不幸中,曾经展现的努力和毅力。

缺少父爱 母姐补足

李玟(中)与两个姐姐童年合照。(取自instagram / @nancy_yauyetei)

李玟的父亲为印度尼西亚华侨,母亲为香港人,育有三个女儿。李玟是遗腹女,父亲在她出生前便因急病逝世。李玟曾因此觉得自己“多余”,不过在母亲以及两位姐姐李秋林和李思林的疼爱和照顾下,得以幸福成长。

李玟9岁时举家移民美国加利福尼亚州旧金山,在学校曾被同学欺负,幸好获得姐姐们保护。三姐妹不只感情深厚,在旧金山华人圈更以人美歌甜闻名,李玟成名后,姐妹仨曾一起录歌。两个姐姐也都曾在1992年一起入围港姐20强。

李玟(右二)与母亲(左二)、姐姐们感情深厚。(取自instagram / @nancy_yauyetei)

进军国际 个人创举

李玟是首位进军美国歌坛的华语歌手,她在旧金山成长,1993年回流香港,以本名“李美林”参加TVB全球华人新秀歌唱大赛,获得亚军。翌年她凭着打破传统的R&B以及灵魂曲风,配合性感洋气歌姬形象,在台湾发片即爆红,1995年便入围金曲奖世界华人作品类最佳女演唱人奖。

李玟穿旗袍登上奥斯卡颁奖礼舞台演唱。(取自微博)

1999年,她在美国推出英语唱片“Just No Other Way”,主打歌“Do You Want My Love”,打进澳大利亚、英国和美国各种歌曲榜,也使她成为第一个同时进入MTV Asia Hitlist榜和Top 100 Asia Singles Airplay榜的亚洲艺人,进军国际。这张专辑更在全球卖破200万张。

李玟作为华语歌手有多次创举,包括首位登上奥斯卡金像奖颁奖礼献唱、首位在NBA篮球赛中场演唱美国国歌、首位获邀于美国洛杉矶华特迪士尼音乐厅举办个人演唱会的华语歌手、首位参与美国全国性运动会表演(NBA休斯顿火箭队比赛演出)。在当年还不太展示种族包容性的美国歌坛,李玟经常是那个努力打开市场大门的唯一华人(或甚至亚裔)身影。

李玟曾在美国NBA中场演唱,创华语歌手先举。(取自微博)

她也曾参与多个世界盛事,包括演唱奥运和世界杯足球赛主题曲。她也曾获得告示牌(Billboard)国际最佳华语音乐录影带奖,并入围奥斯卡最佳原创歌曲奖等。2016年,她参加中国湖南卫视竞技综艺《我是歌手4》并获年度冠军。

世纪婚礼 变调婚姻

李玟曾传出在周杰伦出道时给予帮助而引绯闻男友王力宏吃醋,但她并未证实。她与大16年的加拿大籍富商老公Bruce Rockowitz在2003年一场派对中一见钟情,随即展开热恋,交往8年后,于2011年36岁时在香港举行婚礼。Rockowitz目前为服装业的利标品牌有限公司(Global Brands Group Holding)行政总裁,长年待在香港总部,据传拥有3.5亿新元身家。

李玟(左)与Bruce Rockowitz的盛大婚礼连办两日。(中新社)

Rockowitz再娶前曾离婚并有两个女儿,但李玟显然不介意当继母。交往后,她把生活重心转移到男友身上,并为他和继女学习烹饪。她当年结婚时在香港一连两日举行世纪婚礼,据知婚礼耗费高达2600万新元。

第一天的婚礼在高100层楼,可360度眺望维多利亚港的香港著名景点“天际100”举行注册仪式,因为李玟说过要用香港的日落做浪漫背景,Bruno Mars更受邀演唱,Beyonce也是座上宾。婚礼上设有一个踩烂玻璃的犹太仪式,新郎用右脚将一个用白布包住的盘子或玻璃杯踩碎,意味着踩碎婚前的各种恶习,并象征这婚约一旦破碎,就不能再重圆。

李玟(左一)在婚礼上与Bruno Mars合唱。(互联网)

结婚12年来,夫妻俩尝试过9次人工受孕,但都以失败收场。李玟曾分享到美国做人工受孕的痛苦经历——过程中,一般人在抽卵手术前要打10至14日的针,她则要打3个星期,而且是一打打3针,比其他人受更多苦痛。她形容有一支针特别粗,还得是自己打进身体,本来觉得自己做不到,但竟然还是做到了,可见其对当母亲的渴望。

战胜恐惧 怒斥不公

李玟近年多次被爆婚变,老公被指曾三度出轨,对象是年轻貎美的洋妞。据说李玟曾抓奸成功,无奈老公屡犯不改,两个继女选择站边爸爸,令李玟大受背叛打击,后来更传出搬出爱巢的消息。

李玟(中)与老公(右二)、继女(右一、左二),曾组幸福家庭。(互联网)

2022年12月31日的跨年,李玟在社媒公开患病及暴瘦,其中一张照片中她身上挂着引流袋,另一张显示体重只有42.3公斤,引人忧心。但她也发长文自我勉励,文字间流露战胜恐惧的顽强意志,句句令人动容。

还有一件事可以看出李玟无惧权势追求公正公平的性格。她去年担任中国歌唱选秀节目《中国好声音》导师时,传出一个视频上了热搜。视频中她在录制现场大声质疑导演:“为什么73分的有第二次机会,88.3的没有第二次机会,可以解释一下吗?这个公道吗?”疑似因赛制不公对节目发出不满的视频,获得网民力撑,纷斥节目规则离谱。

李玟(左二)近期暴瘦出现在视频中。(视频截图)

李玟走了,大家千万记得她曾是勇敢的战士!

生活遇到困难,可拨以下热线求助:

■妇女行动及研究协会(AWARE)1800-777-5555(妇女援助专线,周一至周五,早上10时至傍晚6时)

■新加坡援人机构(Samaritans of Singapore,简称SOS,前称新加坡援人协会)24小时求助热线:

●新加坡援人机构热线(SOS):1767

●关怀短信(CareText):91511767

■关怀辅导中心:1800-353-5800

■心理卫生学院:6389-2222

■新加坡心理卫生协会:1800-283-7019

■圆缘助线(华语):67410078