演嗜毒者获好评 郑颖：被认可 收获大

演嗜毒者获得好评，郑颖惊讶，但觉得是最大收获。

郑颖在正播映的电视剧《Shero》里饰演馨雅，其中角色有吸毒的戏份，她的演绎获得好评。对此，她在接受《新明日报》访问时说，感到惊讶的同时也松了一口气，“身为一个演员，我觉得能够被认可是最大的收获，那几个月的辛苦是值得的”。

为了诠释好瘾君子的角色，郑颖说有上网找资料做功课，也看了蛮多视频，“看了觉得很心疼，尤其戒毒的过程其实是很辛苦的。我也发现比较严重的吸毒者，可以为了毒品放弃一切，包括生命”。

熬到身心疲累

郑颖也说，馨雅的人设是一个一无所有的年轻人，没有其他的责任，吸毒是她唯一活着的原因。戏里郑颖演毒瘾发作时乱敲乱打、“攻击”黄思恬等，她说拍完那场戏后不只身体累，心也很累：“因为哭了一整天，整个人的状态也比较负能量。当时我除了拍这部剧也同时开拍了长寿剧《只此一家》，所以我在戏里那个累的状态其实也是蛮真实的，只是稍微补了一点眼袋和苍白的脸色。”

对于自己在《Shero》的整体表现，郑颖认为还有待进步。她说：“虽然不是很满意，但很开心在整个拍摄过程中学了很多东西，对我来说是个很好的训练。这个角色非常不容易演，因为她有很多层次，我不能演得太多或太少，而且馨雅的性格是外冷内热，还有那么黑暗的过去，虽然我已经全力以赴，但还是有很多需要学习的地方和进步的空间。”

欣慰又心痛 洪慧芳看到落泪

对于郑颖的演技备受好评，妈妈洪慧芳星期三（7月5日）在《天公疼憨人》演员见面会后接受访问时说，除了欣慰，也很心痛，“我的孩子都是报喜不报忧，她每次拍戏回来时看到她身上有很多伤，手脚全都是一大片的淤青，但只是说没事。看剧后才知道她的伤是怎么来的”。

慧芳接着说：“看到女儿拍戏受伤，我们做父母的都心痛，但是当演员就是这样。他爸爸（郑各评）看到她扭伤或淤青都会帮她搓药，也有教她如何保护自己，避免伤得太严重。”

提到女儿演吸毒的那场戏，慧芳说，她看了后不自觉地落泪，“我就跟自己说女儿只是在演戏”。慧芳说，她没有让女儿知道自己哭，但也不介意记者报道出来。她笑说：“她知道了应该会笑我。”

对于女儿在戏里的表现，慧芳说，女儿已经演得很好了，但她认为女儿还有很大的进步空间。她也透露，自己和老公郑各评不会去教孩子应该怎么演戏，“我们吃饭时会跟他们分享，在饰演每个角色时，要有不同的心态、不同的表演方式，但这些他们都需要自己去研究，我们教不到”。

《天公疼憨人》将从7月21日起，每逢星期五，早上11时30分，通过8频道播出。