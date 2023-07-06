潘嘉丽感念李玟的鼓励 悲痛铁粉记住她的真

美籍华语乐坛天后李玟（Coco）的二姐李思林7月5日在社交媒体公布妹妹的死讯，透露李玟数年前患上抑郁症，经过长时间与病魔抗争，病情近日急转直下，2日在住处轻生，送院后昏迷，5日与世长辞，终年48岁。

突如其来的死讯震惊娱乐圈也让粉丝心痛不已。本地歌手潘嘉丽视李玟为启蒙老师，深受对方的影响，曾经带过李玟的本地索尼音乐前宣传陆淑卿也大赞她是非常专业的歌手，对她的早逝深感惋惜。

潘嘉丽：她重燃我当歌手的斗志

本地歌手潘嘉丽在IG贴文悼念李玟，写道：“18岁的我，沉迷于你的音乐和表演，立志要成为像你一样的表演者，也向你正面的人生观看齐。希望你自由，没伤痛了。”

潘嘉丽在歌唱表演方面深受李玟影响。（受访者提供）

潘嘉丽告诉《联合早报》记者：“Coco姐不只在歌唱表演方面影响了我，人生观亦是。她曾经失声唱不了歌，但她没有放弃，后来参加《我是歌手》，还开演唱会，是她重燃我当歌手的斗志。我跟自己说，她都还在为自己热爱的歌唱努力，多么激励人心，所以虽然我的歌唱事业不是一帆风顺，但我一直很乐观，不气馁，不放弃。”

潘嘉丽说，李玟是她的第一位歌唱“老师”。“我以前开始学唱歌都唱她的歌，还买她的卡拉OK VCD每天练习，第一首学会的是‘DiDaDi’。后来参加《绝对Superstar》，初赛选唱她的《美丽笨女人》，大决赛也是唱她的歌《被爱的女人》。”

她因李伟菘认识台湾音乐人姚谦，得知姚谦有意与她签约，她毫不犹豫点头，因为姚谦正是一手打造李玟的伯乐。有一段日子，潘嘉丽和李玟同属姚谦旗下，潘嘉丽为李玟的新专辑唱demo，让她兴奋不已。

李玟的发片记者会上，潘嘉丽终于在后台跟偶像见面，但只是打个招呼。后来有一次在机场的等候室见到李玟，潘嘉丽不好意思打扰对方，李玟却主动上前聊天。潘嘉丽回忆说：“她很亲切，就跟我在电视上看到的一样，散发着满满的能量。她鼓励我，叫我努力，要我相信自己，忠于初心。”

两人后来没再碰面，但潘嘉丽2014年发了一首歌曲《情人》向李玟致敬。她说：“那是一首创作改编，融入《我依然是你的情人》副歌前两句。我把歌曲放在社交平台，标注Coco姐，没想到她竟然回复我，她还记得我，我立刻截图收藏。”

潘嘉丽对于李玟过世很难过，她说：“我会继续秉持她的精神面对生活。”

前唱片宣传：她专业又不怕辛苦

本地索尼音乐前宣传陆淑卿（Rina）曾多次负责李玟在新加坡的唱片宣传。从“Di Da Di”专辑开始，和李玟合作约6年，陆淑卿回忆道：“她人很好，对工作要求很高也很专业，而且很清楚自己在做什么。”

当年艺人来新宣传，行程总是排得满满的，“从下飞机就马不停蹄地做梳化、上通告、做访问，忙到深夜，她都全力配合，没有怨言。”李玟也从来不让工作人员为难，“她不会为访问内容设限，也从不避忌记者的任何问题，是很专业的艺人。”

陆淑卿印象中的李玟总是充满正能量，“她看到我们会热情拥抱，永远都很积极正面，所以看到新闻时我非常震惊，无法相信。她是非常成功的歌手，那个年代没几个人能像她一样走向国际，名利双收的她如今却传出噩耗，真的叫人惋惜。”

胡天培：记得她的音乐她的真

胡天培对偶像李玟突然离世感到震惊。（档案照）

UFM100.3前副音乐总监胡天培是李玟的忠实歌迷，知道偶像离世后震惊又难过，在访问中数度哽咽，“Coco年初去动脚部手术，粉丝们都以为是为了明年的30周年巡回演唱会做准备，所以听到消息觉得很震惊，这跟我们想象的不一样！”

胡天培念小学时在一张世界杯歌曲合辑中听到李玟的《颜色》，从此走进她精彩的音乐世界。他说：“从2000年开始，我会到各地追看她的每一次巡回演唱会，也会参与歌迷会活动，跟着她去上通告和宣传等，对我来说是充满回忆的。”

李玟在香港举行20周年演唱会时，胡天培买了机票飞去，看完演出当晚又匆匆飞回新加坡工作，他感慨地说：“如今回想，那一切都很值得！”

他还曾在四川的酒店内和其他40名粉丝苦守偶像，“那时我们等到凌晨3点终于等到她下来出发去机场。当时她已经很累了，但是看到我们还是很热情地高喊谢谢、辛苦了，她是一个很疼惜歌迷的偶像。”

被问及对李玟的记忆点，他说：“我会记得她伟大的音乐，记得她这些年的专辑，也会记得她的真。”他细数着这些年来李玟对音乐对歌迷的认真和诚意，“昨晚我在刷社媒，发现不同领域的人，例如唱跳歌手、R&B界和嘻哈界都在悼念她，她对音乐界的影响是很深远的。”

胡天培也欣赏李玟待人的真，“或许正因为这样，导致她过不了感情这一关，毕竟她和Bruce在一起21年，结婚13年，间中还要承受人工受孕失败。希望破灭后的她似乎变得情绪化和敏感，每一次演唱会上都会哭。”

黄彼得：少了多才多艺的天使

本地音乐人黄彼得曾和李玟合作。（陈来福摄）

曾和李玟合作的新加坡音乐人黄彼得（Peter Wong），对于她突然离世的消息感到震惊和不舍，他说：“我们少了一位多才多艺的天使。”

他和李玟合作期间，见识到她是一位非常敬业和具灵性的歌手，“她对自我的要求非常高也很自律，制作她的专辑时真的非常开心愉快。她为人处事非常nice，待人诚恳，人生观也非常正面。”

他说，李玟的笑口常开让周边的人能有愉快的心情，“愿她安息，在天堂也还是位快乐的天使。”

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