天才混混颠覆相扑界 较量力气、速度、意志

相扑圣域

可在Netflix观看

艺伎之后，Netflix又推出一部以日本古老传统技艺为主题的作品。

8集日剧《相扑圣域》，以充满仪式感的日本国技相扑作为核心，旨在揭开神秘内幕吸引全球观众。没有高颜值明星当号召，上线之后逐渐建立口碑，在烂番茄网站上观众的正面评价竟高达99%。

相对于《舞伎家的料理人》的唯美温柔，充满阳刚之气的《相扑圣域》暴烈残酷甚至黑暗。相扑世界不可逾越的规范，相扑手所接受的魔鬼训练，超乎想象。例如：相扑选手们分成10个等级，过着天堂与地狱的生活，尊卑有序，后辈必须对前辈言听计从，甚至在前辈如厕之后帮忙擦屁股、清理粪便等。看似枯燥无味的“四股踏”，是相扑手必须苦练的基本功，是成败关键。

而相扑的圆形黏土擂台“土俵”是神圣之地，严禁女性进入。

忽那汐里扮演的女记者以一般人角度看相扑，从不屑到逐渐产生热爱。（互联网）

第一集出现一幕，当忽那汐里扮演的女记者踩上“土俵”时遭怒斥，仍不服气地埋怨“太夸张”。但前辈记者却这么说：“在相扑超过1500年历史中，只有72名力士晋升为横纲（相扑手的最高级别），相扑界就是建立在这种夸张的思维上。”

主角像樱木花道

相扑世界，是匪夷所思的另一个平行时空。《相扑圣域》的故事，从粗鄙嚣张的小混混投身相扑世界展开。

情节与人设都和日本热血运动作品相似，甚至可视为《灌篮高手》相扑版，主角“猿樱”根本就是另一个“樱木花道”。

这家伙浑身缺点，狂妄好色，霸凌弱小，一心只为赚钱，对相扑既无热爱更无丝毫尊重，大言不惭夸口必当上横纲颠覆相扑界。尽管刻意强调他对父亲隐藏的亲情，但着墨不多，未能达到感动效果。曾是格斗选手的一之濑亘首度演绎猿樱，尚算称职，只不过角色实在太不讨喜。

相扑前辈故事让人共鸣

这也是为什么刚看剧集时或会感到几分不耐，猿樱的吸引力着实不足，反倒是另几位相扑前辈的故事更让人有共鸣。

所向披靡的怪物级相扑手“静内”，几乎没有对白，藏着悲惨的身世。穿着传统和服的静内经常在樱花树下望着樱花飘落，剧中时常出现的这一幕，应会深刻印记在观众脑海中。诠释此角的在2017年退役的相扑选手住洋树，身高193公分，体重212公斤，专业选手果然架势惊人。

怪物级相扑手静内（右）由退役相扑手住洋树诠释，他和猿樱是惺惺相惜的对手。（互联网）

另一位戏份相当重的“猿谷”，诠释者泽田贤澄也曾是相扑手。现实中的他膝盖受伤、颈部骨折仍苦拼晋升，之后却仍因病被迫退役，遭遇和剧中情节相似，无怪乎演来格外让人动容。猿谷的引退仪式，更是此剧其中一个重要的“感动位”。

从第5集开始进入高潮，几场大战，运用慢镜头制造悬念、呈现细节，画面有美感亦相当具冲击性，完美凸显相扑是力量、速度、意志的较量。第6集，静内对决猿樱，场面尤其震撼。

剧集在猿樱二度对决静内之际结束，是否意味着一定有第二季？Netflix至今仍未确定。未必非得俗套描绘猿樱迈向横纲之路的过程不可，在热血沸腾的那一秒完结，或许才是最圆满的。