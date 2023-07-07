曾与陶喆交往 Melody无预警宣布结束17年婚姻

（台北讯）台湾艺人Melody（殷悦，本名刘恭显）20年前以歌手身分出道，曾演出《紫藤恋》《爱情魔戒》《终极一班》等好几部偶像剧，2006年她和企业家吴育奇闪婚后育有一对女儿。Melody于星期五（7月7日）无预警宣布离婚，她坦言与老公因为性格及思想理念有落差，协议后决定和平结束婚姻关系。

Melody稍早在社媒发出声明宣布结束17年婚姻，她说，每段婚姻都有属于自己的课题，长久以来与老公在性格及思想理念上都有所落差，即便经过多年的努力与坚持，最终仍需做出最困难的决定，因此决定勇敢面对处理与放下，祝福彼此。在和平结束婚姻关系后，她和吴育奇仍会将家人视为生活重心，并以陪伴孩子长大为共同目标，最后呼吁外界能尊重两人与家人隐私，未来也不会再对离婚细节做出回应。

Melody接着吐露心声，她强调日子是自己在过，只有自己才知道怎么对自己好，既然婚姻走到尽头，就只能勇敢面对，由衷感谢彼此曾经的付出及共同经历过的时光。她强调为了家人及彼此期许能改变往后关系，并朝着更好的方向前进。

沈玉琳（右）跟Melody一同主持节目《11点热吵店》，被问起搭档离婚一事颇为惊讶。（互联网）

跟Melody一同主持综艺节目《11点热吵店》的搭档沈玉琳被问及此事颇为惊讶，他指两人最近录影，她没有异状，也没有和他谈到婚变一事。谈到对Melody的决定，沈玉琳说：“她是很有智慧的人，做这样的选择必然有她的原因，祝福她。”

Melody婚前最为轰动的一段恋情是和歌手陶喆的6年情，当年她更是陶喆首名公开承认的女友，两人一度论及婚嫁，不过后来据传因陶喆太花心而分手，最终她则嫁给了吴育奇。