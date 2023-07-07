小寒19岁女许予希出诗集 母女吵架会写诗道歉

本地作词人小寒的女儿许予希（19岁）再次出书，分享自己与同龄人的心声与经历。对于爱女这次推出的英文诗集，小寒表示，在生活中，与女儿予希吵架时，会写诗来道歉或‘骂’对方，当看到彼此将负面情绪转化成优美的句子，也很难再生对方的气。

在妈妈的耳濡目染下，许予希自幼就爱上阅读和写作，近几年也会把自己的一些作品上载至社交媒体上。妈妈小寒笑言：“予希小时候我都会给她念睡前故事，但发现最后睡着的总是我，她反而越听越精神。我睡了之后，她还自己拿起书来阅读。”

许予希11岁时就出版了中英文版少年历险小说《香香与木屋仙子》，当时的反应热烈，销量不错。许予希这次的英文诗集《夹娃娃机》（Claw Machine）围绕着“被选择”的主题，她将现今的青少年比作娃娃机里的毛绒娃娃，一眼望过去，每个毛绒娃娃都会被注意，但最后却不一定会“被选择”。在竞争激烈的社会中，又何尝不是这样？即便你再优秀，也不一定会被幸运之神眷顾。许予希除了想通过写作来抒发情感，望把生活中的负能量转化成正能量，也希望诗集能引起同龄人的共鸣。

这本书记录的每首诗都是许予希的呕心沥血之作，其中令她印象最深刻的，是写给妈妈的一首诗。许予希回忆，中学时的她不懂事，认为妈妈对她的保护过度，觉得妈妈把自己当成了气泡布（bubble wrap）里的易碎品，但她最终明白妈妈是为了她好，接下来的路，就换她来守护妈妈。

感情像闺蜜 注重女儿心理健康

母女俩的感情像闺蜜一样，无所不谈。问及会不会对女儿的成绩有所要求？小寒表示，女儿的心理健康胜于一切，只要女儿开心，找到自己的发光点，做自己喜欢的事，她就别无所求。她坦言：“现在很多孩子都处于‘压力锅’里，因此让孩子有一个纾解情绪和压力的管道十分重要。”

父母有必要培养孩子阅读习惯

有很多人可能会认为阅读写作枯燥乏味，但小寒认为，他们都遗忘了书的美好，父母有必要培养孩子的阅读习惯。她解释，阅读写作能激发孩子的想象力，在生活中，孩子或许也会有些难以启齿的事，无法跟父母说，但若能通过写作表达出自己的情感，双方就能建立起沟通的桥梁。她说：“我和予希就是这样，我能从诗里理解她的想法。”

提及上次和这次出书有什么不同的感受？许予希表示，上次出书年纪还小，现在长大了，可以亲力亲为，做自己喜欢的事，让她非常开心。

许予希的新书发布会将于7月16日，下午4点，在草根书室（Grassroots Book Room）举行。