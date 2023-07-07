从乌龙爆料翻身 李圣杰新加坡演唱会挑战加场

李圣杰9月17日在新加坡首开个人演唱会，歌迷反应热烈，晚上8时场门票几乎抢购一空，加开下午2时30分场，让李圣杰开心大喊：“没想到！太开心了！”

问他觉得演唱会门票抢手原因是什么，他说：“歌曲有故事，听众有共鸣吧。”

加开下午场，意味着李圣杰得挑战一天唱两场，有网民质疑：“李圣杰，你行吗？”

7日凌晨抵新、下午接受《联合早报》专访的李圣杰闻言一笑，接着分享他的每周日程——三天网球场，两天健身房，保持运动量，加强肺活量。“我每天都在为这个做准备，而且我有九年唱livehouse的经验，我觉得平时的训练有帮助。我没有试过，但我愿意把第一次献给新加坡！”

他预估，到时一天下来，不包括彩排，他总共将演唱至少50首歌曲。曾是台湾网球选手的他还发出挑战：“新加坡有ATP（职业网球联合会）选手吧，等演唱会过后，真想约出来打一打！”

五年没来新加坡，李圣杰说白胡椒肉骨茶和海南鸡饭是必食，但会控制淀粉的摄取避免变胖。

这几天，媒体上都是李玟因抑郁症轻生的新闻，李圣杰也表示震惊难过，为她惋惜。两人从未同台或共事，但曾共同与知名制作人鲍比达合作过，他还把李玟的《真想见到你》唱成男生版，这是他们唯一的缘分。对于李玟的不幸，李圣杰说：“所以我们要随时关心身边人，要听听他们的声音。”

外人看李圣杰在歌坛代表作不少，会以为他一路平步青云，他说：“我开公司，自己创作，又是歌手，还是台湾网球协会理事长，要负责推广网球……”忙起来，也有不为人知的苦恼。“幸好我很乐观，有事就找朋友聚聚。”强调自己有三个朋友，陪伴自己走过低潮，他们就是音乐、网球，以及“真人”朋友。

他经历过最大的低潮，就是2013年遭指未婚生子，最后事情反转，发现竟然是一个乌龙，但他已深受其害。他还记得当天得知爆料新闻即将公开，他心乱如麻地驱车从台北前往花莲，一路开了7个小时，道路两边景物呼啸而过，“每经过一处风景，都好像丢掉一个包袱”。抵达花莲后，他囫囵吞枣吃了一餐，最后决定回到台北面对让人哑口无言的指控。

李圣杰过后开记者会否认是孩子的爸爸，但舆论一面倒痛批他是渣男，他只能天天借酒浇愁，“每天喝一两瓶红酒，持续喝了两三年。”他庆幸那时还会到网球场打球发泄，否则后果可能更严重。



等到小孩做完亲子鉴定，才证实他不是孩子的爸。从最初被最亲近的人污蔑，到周遭几乎没人相信他的话，最后等到这个结果，但迟来的真相在媒体上被解释澄清时，却是“很小的声音”。李圣杰坦言打击太大，整个过程的不平衡，让他很受伤。唱歌的心情被摧毁，他甚至考虑封麦退圈。



受伤的不只他，还有父母以及当时仍在世的祖母，他们都到医院看孩子，以为那是李圣杰的血脉。“其实对他们而言，最大的打击不是一开始的指控，而是后来才发现这个孩子不是他们的孙子，那才是最令他们伤心的。”



李圣杰耗费数年，才慢慢从被误解中走出来，他的解释才获得聆听，“那些年累积了很多能量，是伤口也是养料。”他说，在这个时代，公众人物的言行容易被放大，媒体报道又求快，读者看到片面的报道可能误解什么是真相，只希望媒体报道可以更加平衡。艺人每次发生风暴事件，网民往往快速做出判断和结论，并在社媒上向疑似翻车的艺人声讨。对此，李圣杰只有一句话：“人要善良，善良是很重要的事。有了善良，才有公平、公正和平衡。”

李圣杰新加坡首场个人演唱会

日期：9月17日下午2时30分、晚上8时（只剩少许门票）

地点：名胜世界宴会厅

票价：$228、$188、$168、$138、$118、$98、$78（价格不含SISTIC费用）

购票：63485555 / www.sistic.com.sg / www.biztmgp.com