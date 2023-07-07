Taylor Swift贵宾配套黄牛票一张喊价1万6000元

美国歌坛天后Taylor Swift（泰勒丝）的“The Eras Tour”演唱会新加坡站门票星期五（7月7日）中午12时公开发售，无论是在售票网站或在全岛各处的新加坡邮政局都掀起抢票热潮。

演唱会主办方在开票前鼓励粉丝优先申请购票，申请者将会获得购票通行码（access codes），无论是通过售票网站或到新加坡邮政局，都须持有购票通行码。《联合早报》记者在开票前不到五分钟点击进入售票网站，被派予超过150万的排队号码，三小时后粗估依然有过百万人排在前方。

许多网民一早涌入购票网站轮候，不少网民在推特声称排队许久，后来却无辜被“踢”出网络队伍，必须重新“排队”，还附上“排队号码造拒”的截图。另有不少网民不满在售票网站排队许久，终于轮到他们购票时，才被告知通行码已经被使用，最后未能购得门票。