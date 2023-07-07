Taylor Swift贵宾配套黄牛票一张喊价1万6000元 订户 王英敏更新 / 更新 / 2023年7月7日 5:36 PM发布 / 发布 / 2023年7月7日 5:31 PM 美国歌坛天后Taylor Swift（泰勒丝）的“The Eras Tour”巡演2024年3月唱进新加坡。（取自艺人IG） 有网民喊价1万6000元，称出售第一排座位的VIP1贵宾配套门票。（图截自Carousell）字体大小:小中大美国歌坛天后Taylor Swift（泰勒丝）的“The Eras Tour”演唱会新加坡站门票星期五（7月7日）中午12时公开发售，无论是在售票网站或在全岛各处的新加坡邮政局都掀起抢票热潮。演唱会主办方在开票前鼓励粉丝优先申请购票，申请者将会获得购票通行码（access codes），无论是通过售票网站或到新加坡邮政局，都须持有购票通行码。《联合早报》记者在开票前不到五分钟点击进入售票网站，被派予超过150万的排队号码，三小时后粗估依然有过百万人排在前方。许多网民一早涌入购票网站轮候，不少网民在推特声称排队许久，后来却无辜被“踢”出网络队伍，必须重新“排队”，还附上“排队号码造拒”的截图。另有不少网民不满在售票网站排队许久，终于轮到他们购票时，才被告知通行码已经被使用，最后未能购得门票。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 音乐 演唱会 受黑人性骚指控影响？ 范玮琪宣布取消9月演唱会 娱乐吃瓜：办信用卡、拿通行码还要防诈骗 看一场Taylor Swift演唱会有多难？