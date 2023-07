美国乐坛天后Taylor Swift(泰勒丝)有一首经典的歌曲“Teardrops On My Guitar”(泪洒吉他),她的新加坡演唱会门票那么难买,粉丝成功买到票后,会不会开心到“teardrops on my ticket”(泪洒门票)呢?

最近演唱会越办越多,票却越来越难买,粉丝几乎要通过“七七四十九难”才能如愿。这一波抢购Taylor Swift门票热潮,更是热烈到平时不关注娱乐的uncle和auntie们都加入战局,一边好奇这位天后魅力何在,一边四处为儿女孙子张罗。这年头,买人气歌手的演唱会门票需要脑力、耐力和体力,让我们来看看买一场Taylor Swift演唱会门票,到底有多难?



东南亚唯一一站Taylor Swift明年3月在新加坡国家体育场举办“The Eras Tour”演唱会,本地是这次巡演的东南亚唯一一站,也是继日本东京之后亚洲的第二站,票之珍贵可想而知。主办单位原本宣布2024年3月2日至4日连开三晚,但由于反应太热烈,首三场的门票还未公开发售前,主办单位就宣布再加3月7日至9日的三场演出。