尸杀军营 Zombiepura

卫视电影台（星和Ch866，新电信Ch571） 晚上9.30

主演：郑良雄、王智国、黎格欣。神秘病毒入侵新加坡兵营，军人一个个变成活尸体，幸存的士兵和死对头上司被迫联手杀出重围。

缤纷万千在昇菘33

8频道 晚上9.00

本期节目依然有3轮抽奖环节，9次赢取百倍大奖的机会，在昇菘购物的顾客都有赢取大奖的机会。网红艺人丘浚鑫将带来动听歌曲。训练有素的舞娘们也将表演神秘动人的肚皮舞。

声生不息宝岛季（首播）

Ｕ频道 晚上7.00

音乐真人实境秀节目，为《声生不息》系列继“港乐季”后的第二季节目。节目邀请来自中国大陆和台湾的歌手重新演绎华语乐坛的经典流行金曲。出席歌手包括任贤齐、王心凌、张韶涵、孟庭苇、范晓萱、伍佰、詹文婷、告五人、陈立农、汪苏泷、赵磊、张杰、黄丽玲、李荣浩等。

亡命之徒 The Out-Laws

Netflix已上线

犯罪喜剧电影。讲述Owen Browning（Adam Devine饰）是个行事一板一眼的银行经理，即将和挚爱Parker（Nina Dobrev饰）成婚。婚礼前夕，他任职的银行被恶名远播的幽灵大盗闯入行抢，而他怀疑恶贼的真实身份，是刚到此地的准岳父岳母（Pierce Brosnan和Ellen Barkin饰）。