张惠妹狮城一曲悼李玟 粉丝感动落泪

（综合讯）李玟骤逝震惊演艺圈，同是天后的张惠妹星期五（7月7日）在新加坡举办世界巡演，特别清唱送给在天上的李玟，让现场粉丝感动哭了。

张惠妹当晚唱到一半，突然说：“接下来这首歌，我要唱给一个人听。”接着深深吸了一口气，稳住，清唱了一段约一分钟的《我依然是你的情人》，即李玟出道首张专辑的主打歌。演唱时想起昔日点滴，张惠妹忍不住眼眶含泪，对全场感性地说：“我们都要好好的，好吗？”

张惠妹比48岁的李玟大三岁，是同时期歌手，2017年李玟在活动上曾向坐在台下的张惠妹喊话：“阿妹你要做我的演唱会嘉宾哦！我们是认识很多年的朋友，希望之后在演唱会上能有特别的合作演出！”张惠妹热情回送飞吻，无奈如今天人永隔，这个约定再也无法实现。

不过娱乐圈竞争激烈，媒体常有“后不见后”的传闻，像孙燕姿和蔡依林那种闺蜜纯属稀有，而王菲和郑秀文、那英和田震、李玟和张惠妹都曾被两岸三地媒体传过不和。有媒体称李玟和张惠妹处处比较互不认输，从造型、唱功、唱片销量、演唱会，比到国际范，但从未当面撕破脸。

也有媒体报道过早期李玟曾在发片记者会上，自爆曾被前男友张瑞哲抛弃，是因为张惠妹胞妹Saya介入。尽管后来Saya的经纪人否认，但这件陈年劈腿案还是被关注过。

如今张惠妹一曲缅怀李玟，虽不点名却闻者皆知，昔日即使有任何恩怨也早已随风而逝。