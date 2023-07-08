李玟患乳癌时传洋夫去旅游 中媒质疑其富豪身份

【更新】李玟5日骤逝，她生前与富商老公Bruce Rockowitz频传婚变，好友也证实两人的确原本要在7月办理离婚手续，Rockowitz日前发出讣闻，却称李玟是“挚爱的妻子”，引起许多粉丝不满。有网民晒出Rockowitz公司的相关资讯，呛声要“打电话到渣男公司”。李玟二姐李思林回应纠正：“这不是他公司了，已经被人家撤职了很久。这公司真正的老板冯氏也被害惨了，你们不要打错电话。”一句话引起网民热烈讨论。

（综合讯）李玟5日惊传死讯，令家人和歌迷悲痛万分，有报道指她的身边好友爆料，称李玟除了饱受抑郁症之苦，半年前还瞒着年迈的妈妈，偷偷地对抗乳癌。好友称，她告诉了姐姐，然后默默地坚强抗癌，承受巨大的身心压力和痛楚。

据知情者透露，李玟及早发现患有乳癌后，赶紧切除肿瘤，没有接受化疗，但当她做手术切除肿瘤时，是独自入院，因富豪老公Bruce Rockowitz撇下她去了旅游。她身边的好友曾不断苦劝她离婚，但她就是不接受，令好友十分心痛。

从网球教练做到亿万富豪

李玟轻生过世让Rockowitz也成为注目焦点，当年两人在香港花费约2500万至1亿新元办超奢华的婚礼让人印象深刻。不过中国媒体凤凰网娱乐质疑Rockowitz的财力，根据公开资讯Rockowitz是香港企业利标品牌有限公司行政总裁，但利标2018年至2020年总资产持续减少，2022年更已经退巿，Rockowitz也不是公司主要股东，认为他富豪身份存疑。

凤凰网娱乐报道称，当年的豪奢婚礼，有一说是李玟自己出钱筹办。也有报道Rockowitz曾否认花费千万办婚礼，称“我永远不会去算这场婚礼花费多少。”据了解，当时婚礼宾客约1100人，夫妻俩大手笔包下酒店供宾客入住，酒店可俯瞰维多利亚港，顶楼备有专属停机坪，可出动私人飞机迎接宾客，婚礼众星云集。

婚礼之后，大家开始问：加拿大籍的Rockowitz到底是谁？行事低调的他，在与李玟结婚前，坊间并无太多关于他的新闻。李玟曾在接受采访中透露：“Bruce 19岁来到香港，开始是一名网球教练，后来对经商产生了兴趣，就从头做起，一直做到今天亿万富豪的身家。”

根据当年报道引述的资料显示，Rockowitz早年曾经与外号“小超人”的香港富豪李泽楷以及“兰桂坊之父”盛智文在事业上合作，Rockowitz与盛智文合伙成立了一家成衣贸易采购公司，各占50%股份。该公司后来在竞争中不敌对手，加上筹备上市失败，于2000年被收购。

曾与乔布斯、巴菲特并列入榜

2004年，Rockowitz因业绩出色，被任命为利丰贸易服务公司总裁，2011年升为利丰集团执行总裁，有9家公司总裁向其汇报工作。同时，乐裕民还经营其他产业，在香港、台湾和新加坡都投资了亚洲顶级的瑜伽中心。因为在事业上的成就，他连续两年被美国周刊评为全球最受尊敬的30大CEO之一，同时上榜的还有乔布斯（Steve Jobs）、巴菲特（Warren Buffett）等人。

根据香港交易所资料显示，2011年9月，Rockowitz增持了利丰集团200万股份，持股比例由1.11%增至1.14%，其股份价值已经超过2亿新元。这些年来，他在香港还购置了大量的物业，在香港岛购置了3层别墅，价值逾850万新元。他手头还有三辆豪车和一架私人飞机。私人飞机据悉是为方便李玟，花费几百万新元租赁的。这些资产相加，当年保守估计他的个人身家超过4亿新元。

据中国日报网报道，2017年Rockowitz被问及“如何平衡工作和生活之间的关系”时称，他并不过于追求所谓“平衡”，称自己和李玟都很努力地工作。他说：“维持平衡真的很难。我的妻子也是如此，她自己也是个工作狂。人们都以为她嫁给我后会当上全职妈妈、居家好太太。但她还是选择回去努力工作，而这并不是为了钱，只是为了她的所爱。我们的孩子也都习惯了这种生活模式。我们的生活围绕着她的工作、我的工作，以及孩子们，这三者现在已经融为一体了。”

港媒在2012年10月，李玟与加拿大籍富商乐裕民结婚一周年纪念前夕，突然爆出两人婚变消息，称导火线涉及第三者，李玟接受不了，决定离婚。随后，李玟接受访问时称正计划与丈夫庆祝结婚周年纪念，对传闻感觉好笑，她强调夫妻感情很好。