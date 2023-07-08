过百音乐会歌手真假唱引争议 陆网：被港星比下丢脸

（深圳讯）6月底，央视、深圳卫视与凤凰卫视合办了2023湾区升明月电影音乐会，邀请了数百名明星演出，长达3个多小时，电影圈大咖、实力唱将和流量明星都参与了，可谓盛况空前，但当中谁假唱谁真唱引发了热议。

“华晨宇被捧得太高”

曾参与数十张唱片企划推广的知名乐评人丁太升在视频号上作出点评，更把热度推高。之前他曾痛批过著名歌手萨顶顶、艺人刘维，以尖锐评论闻名。

丁太升介绍了一些专业的区分真假唱，如听人声和音乐的比对，看歌手的人声和口型是不是完全匹配，包括气息、速度，又输如果音画能够完全匹配，那绝对是真唱。

他认为一些音乐综艺，只要不是直播的，都是进行修音和混音。还说华晨宇在《歌手》和《声生不息》里的演唱都是经过后期的修音准和混音加入很多人声的效果，放大其优点，再把缺点给遮掩。

丁太升提到了华晨宇在湾区升明月电影音乐会翻唱Beyond的《大地》翻车，引起大众惊讶，形容他“相当于卸妆了”，气息、音准、音色等诸多问题才会暴露得如此彻底。他说，华晨宇就是被捧得太高了，大家听到电视转播才会惊讶，其实一点也不奇怪。但他也说：“华晨宇真唱，也是真敢唱，真唱永远比假唱值得尊敬”。

“草蜢现场和录音室没区别”

在丁太升眼里比较厉害的是草蜢，他们又唱又跳，现场版本和录音室版本没有区别，称他们值得所有偶像团体起立、致敬，也值得所有一线歌手学习。

他又说，76岁的汪明荃、刘德华和陈慧娴都是真唱，虽然有瑕疵，但有瑕疵的真唱也强过被修音准的假唱。李克勤演唱的《红日》是真唱，丁太升说：“而且唱得很好。”

温拿乐队也被评为“宝刀不老，毕竟谭咏麟和锺镇涛都是那个时代的顶级唱将。”

周深演唱《湾》也被赞，丁太升认为只有“人间银河”的“间”字稍微有点不准，但马上就调回来了，基本上是录音室级别的演唱。

“王一博被修得最厉害”

丁太升接着评论周笔畅：“也演唱得很好，虽然不喜欢她的音色，通过直播能够看到她的演唱实力。”

郁可唯被形容为音色绝美，但有一些小细节被放大了，算是遗憾。有同样问题的还有张靓颖，也是细节被放大，但整体看还是唱得非常好。李宇春的现场演唱能力“没得说，还是很厉害。”

接着丁太升亮刀了，王一博演唱电影《无名》的同名歌曲，被他指为本场晚会被修得最厉害的歌手，即便被修音，还唱得没有在其他节目唱过的谢娜好听。他狠批：“就这还有脸上这么大的舞台，不怕丢脸吗？还是说脸是假的不怕丢啊？”

丁太升认为肖战的《潇洒走一回》是真唱，基本的音准在线，说他和王一博同样是偶像出身但差别有点大。他演唱时气息平稳，感情充沛，直冲热搜榜首。

“徐小凤是最大遗憾”

谭维维改编的《刀剑如梦》被认为审美出了问题，“憋着嗓子演唱，想搞民乐加摇滚，改了大家熟知的《刀剑如梦》的旋律，非常不流畅，也非常不好听，还加了一段非常蹩脚的说唱，就更难听了。”丁太升要大家思考，改编是为了什么。

艾敬演唱的《我的1997》，也令丁太升非常失望，“将一首经典的歌曲改得面目全非，丢掉原本真实动人的部分，加入非常多的迎合和讨好，把一首实打实的时代金曲，变成一首无比谄媚的烂歌。”艾敬很多年没有出来演唱，想不到这回复出演唱，被批得体无完肤。

丁太升评价许嵩演唱的《有何不可》是“肉麻兮兮，低智且无聊的口水歌，能有很多人追捧，也是挺有趣的。”

他最大的遗憾是74岁徐小凤的表演，相信她的演唱实力在陈慧娴之上，但很可惜没能听到她原汁原味的《风的季节》。

播放量榜王一博力压肖战

丁太升最后盼望电视直播都是真唱，“这天的到来，可能很多歌手会被淘汰。”

丁太升的评论符合网民论点，不少说他的点评虽然毒舌，但也传达了专业知识，让大家学会如何区别真假演唱。网民也说，这次演出，看得出资深港星和大陆歌手的差距，后者太丢脸了。

过后，官方公布各项目的播放量，各位歌手的人气状况也一览无余。通过榜单可以看出，王一博和肖战两位流量小生确实人气不俗，分列第一和第二名，播放量达到了4000多万，王一博可说靠流量争回了面子。

第三四名是专业歌手刘宇宁和周深，但播放数据至于前两者的一半不到。