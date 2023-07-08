Robert De Niro刚迎幼子却痛失爱孙 哀痛现身葬礼

（纽约讯）79岁的罗拔迪尼路（Robert De Niro）5月宣布再为人父亲，可惜6月却传来噩耗，其19岁外孙Leandro De Niro Rodriguez不幸离世。

Leandro是罗拔迪尼路51岁养女Drena De Niro的儿子，Drena在社媒宣布儿子的死讯，并形容自己好遗憾，没能够单靠爱挽救他，也不知道失去他之后怎么活下去。

儿子死亡现场发现毒品与吸毒用具，Drena后来证实他是吸毒过量而离世。

据报道，Leandro于6月2日被友人发现死在纽约一间公寓的椅子上，因为多日没有联络对方才前来探望。Leandro本身也是一名演员，曾在《星梦情深》（A Star is Born）中饰演男主角布莱德利库柏（Bradley Cooper）好友的儿子。

De Niro日前低调出席了孙子在纽约的葬礼，他用报纸遮住了肃穆的表情。他也发表声明：“我对我心爱的孙子Leandro的去世深感悲痛。我们非常感谢大家的哀悼。请给予我们隐私，让我们哀悼失去的Leandro。”Drena则在社媒分享多张儿子的旧照，追念逝者。

这间教堂过去也曾是Judy Garland、Heath Ledger、John Lennon等明星丧礼的举办地点。