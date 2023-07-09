改变世界 Switch

Viu 已上线

韩国喜剧，马大允执导，权相佑演出目中无人的顶级明星朴江；吴正世饰演朴江唯一的朋友兼经纪人，被育儿和生计困扰，他万万没想到一夜之间，自己变成征服电影界的顶级明星。

镜双城（首播） Mirror: A Tale of Twin Cities

Hub都会台（星和Ch111/825） 下午5.00

在一个神明与凡人共处的世界里，海神王子苏墨（李易峰饰）和强大的剑神公主白英（陈钰琪饰）相遇相知。他们能在这不断升级的战乱纷争中相恋吗？

K-Pop Generation（首播）

tvN（星和Ch824，新电信Ch518） 晚上6.20

K-Pop的跨世代偶像歌手、专家和粉丝会在这个综艺节目齐聚一堂，从幕后制作、粉丝文化、大众性等多方面一窥K-Pop的故事。利特、珉豪、2PM、Highlight、Suho、华莎、Hoshi、道英、Tomorrow X Together、Ive及Le Sserafim等会出现在节目中。

不可能的任务5：失控国度

Mission Impossible 5: Rogue Nation

HBO（星和Ch601） 晚上9.00

特务伊森杭特（Tom Cruise饰）面临前所未有的艰困任务，他所属的情报组织遭关闭，必须及时阻止犯罪组织的破坏。