章若楠跟狗狗拍戏 拿小香肠当神器

26岁的中国新生代女演员章若楠2017年出道便在第一部电影《悲伤泪流成河》担任第二女主角，并且陆续在几部电影担纲第一女主角。她2018年开始拍电视剧，主演《谁都渴望遇见你》等剧，今年6月首播的大陆都市剧《照亮你》，她与“男神”陈伟霆凑对CP。

《照亮你》故事讲述徐来（章若楠饰）十年前在大地震中被消防员靳时川（陈伟霆饰）和搜救犬追风所救，靳时川为安抚受伤的徐来，跟她订下十年之约。十年后，徐来学成归国成为记者及国际训犬师，与靳时川在救援现场相遇，靳时川不仅没认出徐来，更误会她是无良记者，但徐来不顾误解为救援队报道正名。在组建搜救犬队伍时，徐来以国际训犬师的身份成为靳时川的搭档，还将自己的救援犬平安送给靳时川，让他从失去爱犬的阴影中走出来。一个是记者一个是消防员，两人总在危险的第一线遇见，历经生死考验，感情逐步升温。

深入了解记者、训犬师工作章若楠饰演的徐来性格飒爽、活泼率真，她接受《联合早报》电邮访问时说，自己属于性格直率的女生，“所以我很能get徐来的点（明白徐来的想法）。我也很喜欢跟直球（指直接）性格的人做朋友，感觉这样交流也很轻松。”至于徐来具备了哪些她向往拥有的特质，章若楠直言：“徐来身上的勇敢执着都是我很羡慕的。”