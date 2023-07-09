出道30年首次拍剧 李佩芬：超紧张

闯荡演艺圈30年，歌台双语天后李佩芬首次挑战拍方言剧《天公疼憨人》坦言非常紧张，“有一次导演还说从麦克风都可以听到我的心跳声。”

李佩芬接受《新明日报》访问时坦言第一次拍剧非常紧张，但同时也觉得很新鲜，“因为拍摄的环境是我比较陌生的，记得有一次导演还说他从麦克风那里都可以听到我的心跳声。幸好这么多天下来的拍摄有我妈妈的陪伴，相信拍多几次就会慢慢习惯了，也非常感谢政府和剧组给我一个发挥的机会。”

八九年前曾推辞邀约

李佩芬也提到最近在一个场合听到有人说“佩芬再好，也只是在歌台而已，都没有在其他的平台上看到她”，这让佩芬想到自己已经踏进演艺圈30年了才第一次拍戏，“其实在八九年前我有收到拍剧邀约，但当时我觉得自己还没准备好，所以就婉拒了，怎么知道下一个机会是在这么多年以后。”

盼与三大熟男合作

接下来如果有机会，时间又配合得到，佩芬表示愿意再拍戏，而她最想合作的演员是叶世品、陈天文以及黄炯耀，“在很多慈善场合都会遇到这三大俊男，炯耀大哥是一起主持，世品大哥和天文大哥则是我常常介绍他们上台唱歌。如果有一天我们4个人能一起合作拍戏，我觉得会很有趣、很好玩。”

歌台与演戏大不同

李佩芬也分享自己对歌台和演戏不一样的体验，“拍戏要很有耐心，因为你要等戏，还要‘看天吃饭’如果下雨或是在户外拍戏时有不可控的吵杂声，你就得停下来等。歌台就很不一样，无论什么天气、台下多吵，我们照样继续唱歌跳舞。”

提到演戏的挑战，“可能是我没有演戏这方面的训练，所以有时候会不知道导演监制他们要的是什么，会有一点在状况外，像是走位、排位等，而且有时候一个微微的小动作就会不小心把对手演员的脸或光挡掉，这些都要很注意，因为一个人出错会影响到整个团队。”

至于歌台表演的挑战，“要掌握好时间、跟观众的交流和互动以及在安排节目时的紧凑性。”

当被问道比较喜欢演戏还是歌台表演时，佩芬难以取舍，“在歌台我已经像是这个领域的‘永久居民’，已经扎根在里面了；演戏方面我就像一个旅客的感觉，而我也很喜欢踏出舒适圈，体验不一样环境的自己，所以选择不了，哈哈哈。”