柯炜林：发哥带我跑步培养“父子情”

用行动培养父子情，香港新生代男星柯炜林透露：发哥带我跑步两个月！

柯炜林是香港90后男星，拍过的电影包括《点五步》《浊水漂流》，近作则是与发哥周润发、袁咏仪合作的温情新片《别叫我赌神》，在《别》中演发哥与靓靓患有自闭症的“儿子”。

与影帝、影后对戏，柯炜林会否感觉压力很大？

“压力一定会有！”这名土生土长的香港男星抱病受访，以流利的华语如此告诉《新明日报》。

问起如何培养父子情，柯炜林透露：“在影片开拍前一两个月，发哥天天来我家载我，到不同的地方跑步，相处下来，他就真的成了我‘父亲’的样子，合作起来再也没有距离感。”在发哥身上，柯炜林学习到专业、守时的态度，“他可亲近的程度，甚至会令你忘了他是一名巨星！”

现年31岁的柯炜林，拍《别》片时大概二十六七岁，角色年龄25岁，不仅自闭，也有智力障碍，因此揣摩角色时，他与导演潘耀明，还有“父亲”发哥讨论，努力让自己与“可爱、憨厚”的自闭儿特质磨合，他笑说美发师为他设计“碗盖头”看上去特别减龄。

柯炜林（左）与周润发合作《别叫我赌神》。（取自网络）

袁咏仪用眼神提点

提到片中的“母亲”袁咏仪，柯炜林直言与她只拍了五六天戏，面对医院一场生离死别戏，他难免特别紧张，“当时拍摄现场‘兵荒马乱’，靓靓感觉到我的紧张，她对工作人员说‘给我一分钟’，然后她用眼神看着我，眼里包含着‘你还OK吗’的信息，那一瞬间，我的角色面对与亲人死别，整个空气凝结了。”

柯炜林有感在亲人离开的瞬间，情绪会极力压抑，未必马上崩溃缺堤，但《别》中的他心智像个小孩，会立即悲伤痛哭，那场戏，他开心得到靓靓的眼神提点。

在《别》中他上赌场百发百中，现实中他自嘲没横财命，也不爱赌，接下来，除了连续剧，柯炜林也接拍了一部台湾电影，会在明年放映，片中会是他的华语原音吗？柯笑说：“是啊，不必麻烦别人。”