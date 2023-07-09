李玟夫被爆伪富豪 二姐：他靠我妹上富豪榜

（台北讯）48岁的李玟7月5日离世，老公Bruce Rockowitz近日被爆身家不是外界传闻的90亿台币（约3.8亿新元）。他现在的年薪仅300万港币（约52万新元），虽然高出常人薪资水平，但称不上是超级富豪。

《ETtoday星光云》报道，微博疯传一名小红书金融博主起底李玟的加拿大富商老公Bruce Rockowitz身家，揭发Bruce早年辍学后成为一名网球私人教练，期间透过人脉认识了大集团老总，做了一些生意。他在2003年资产达到千万，但现在年薪仅300万港币（约52万新元）。

李玟当年和Bruce相识时，已是大红大紫的明星，财富远远超过男方。该博主说，李玟结婚多年来一直没有放弃事业，不断累积财富。由于两人没有签订婚前协议，一旦离婚，Bruce将分得一半财产。

报道说，李玟的二姐李思林在上述博主的视频贴文下留言：“你是解释最清楚的人，是我妹妹一手把他捧上富豪榜，为他拉关系上位。”

李玟老公被爆不是超级富豪，李玟二姐称他靠李玟登富豪榜。（互联网）

此外，李玟2011年在香港举行世纪婚礼，邀请了许多好莱坞明星和各界名人，场面十分壮观。近日也有消息说，婚礼从头到尾都是李玟亲自筹办，约1.5亿港币（约2600万新元）的总花费也都是她自掏腰包支付。

李玟一片痴心 网：美丽笨女人

李玟生前对老公一往情深，虽然老公几次传出劈腿偷吃，但她仍不离不弃。网民翻出她用心为老公准备惊喜的痴情过往，不禁以她的经典名曲形容她是“美丽的笨女人”。

李玟和大16岁的Bruce交往多年，2011年10月在香港举行盛大婚礼后，经常在社媒晒恩爱。网民翻出李玟在社媒发文，分享为老公炮制甜蜜惊喜的事迹。

李玟生前为老公炮制惊喜。（李玟微博）

2015年的一则微博发文写着“每天我都安排惊喜给老公，让他感到特别开心”，并配上以花瓣在床上铺出“HAPPY ANNIVERSARY”（纪念日快乐）字样的照片。

同一天的另一则微博发文中，李玟透露夫妻俩在飞机上度过结婚纪念日，她特别安排了蛋糕送给老公，老公直呼“so sweet”（好甜蜜）。她也在发文中写下“想尽办法怎么让他开心”。

李玟对老公一片痴心，不过2023年头传出婚变消息，离世后又被爆已办离婚。歌迷和网民因此不禁惋惜，心疼叹：“美丽的笨女人”，“我感觉她爱太满”，“重情重义”，“不值得，我的女神”，“唉，CoCo你好傻”。

另一方面，Bruce日前发讣告，称李玟是“挚爱的妻子”。

“我们爱你” 黑眼豆豆悼念李玟

西洋乐团黑眼豆豆（The Black Eyed Peas）日前在伦敦开唱，演唱“Where Is The Love?”前，主唱will.i.am（William Adams）致词哀悼CoCo李玟：“李玟，不论你在哪里，我们都会永远爱你。我们为你的精神祈祷，为你的终点和旅途祈祷，不论你受到什么伤害，我们祈祷你的精神是自由的。”

黑眼豆豆主唱will.i.am与李玟私交甚笃。（互联网）

Will.i.am也呼吁台下观众，千万不要轻忽心理健康的重要性。

李玟和黑眼豆豆除了曾一起表演，后者也在她的婚礼担任表演嘉宾。据知，李玟和will.i.am私下感情也很好。