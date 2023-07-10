16种人格大混战 陶晶莹观察人性吐金句



《BIBO愿望合伙人》是台湾三立电视竞技类综艺，也是首档引用MBTI的综艺节目。常看韩剧、韩综的观众会知道这是近期席卷韩国的热门线上心理测验。它透过测验的问答倾向，把人分成16种人格类型，能让受测者探索自己的个性，包括优劣势、可能的职业偏好等。

MBTI人格测验指标透过4种不同维度——每个维度有2个方向共8个方面——组合而成的性格评估。四种不同维度就是：内向 / 外向、感觉 / 直觉、情感 / 思考、感知 / 判断。16种人格类型包含管理者、工匠、守护者、艺术家、建筑师、逻辑思考者、调停者、拥护者、表演者、说服者、照顾者、指挥者、辩论家、活动家、教育者和指挥官。

7天6夜挑战17个场景节目根据MBTI人格特质，从各行各业的200人试镜中挑选出16名30岁以下的男女选手，有健身教练、空姐、歌手、牙医、老师、演员、主持人、魔术师、网红、网络视频创作人、自创品牌主理人和区块链新创投资者等。他们在7天6夜里齐聚一堂，挑战17个场景及户外益智挑战，透过紧张的生存模式考验，比情商、谋略、智慧，争夺冠军。不仅节目概念很潮，连奖品也是——价值13万新元的NFT（一种以区块链技术为代表的独特和可收集的加密资产）。