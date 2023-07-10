本地歌手布朗诗蒽克服语言障碍 挺进《青年π计划》总决赛

本地独立音乐制作人兼创作歌手布朗诗蒽（Shye-Anne Brown）今年初受邀参加由湖南卫视与芒果TV制作的音乐竞演综艺《青年π计划》（简称《青年》），这档节目聚集未满三十岁的音乐人展现实力，现年21岁的诗蒽是唯一来自新加坡的选手。《青年》星期五（7月14日）迎来总决赛，过关斩将晋级的她以英语接受《联合早报》电话访问时说：“我没想过自己能走这么远，我已经很开心了！”

诗蒽五六年前开始写歌，2020年推出首张专辑“days to morning glory”，这张专辑在国内外屡屡获奖，她2021年与几名本地歌手合唱国庆主题曲“The Road Ahead”，最近更入选《福布斯》（Forbes）2023年的“亚洲30 Under 30”（亚洲30岁以下最具潜力30名杰出人士）名人榜。

虽然见过“大场面”，但诗蒽受访时说，《青年》节目组联系她时仍很惊喜。她从未参加中国音乐综艺，但视为一个分享自己的音乐、学习和成长的机会。她笑说：“我没有时间想太多！去中国之前的几个月，我正准备美国的音乐节。音乐节一结束，我跳上飞机回来新加坡，两三个小时后，同一天再飞长沙。”