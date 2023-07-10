李国煌彩排群殴戏发生意外 微血管割伤血流不止

新加坡知名演员李国煌上周到泰国合艾拍摄《男儿王2》，星期天（7月9日）第一天彩排时发生意外右手伤及微血管，当晚接近午夜才在当地私人医院成功止血，有惊无险。

李国煌9日晚约7时在个人Instagram贴出一张自己右手受伤的照片，《联合早报》就尝试联络李国煌，由于在医院接受治疗，他接近午夜才接受记者的音频访问。李国煌透露：“第一天在彩排群殴的戏，我跟泰国演员可能默契的问题，对方的椅子不小心割到我的手，刚好割到我的微血管部分，血一直流不止，所以我现在还在医院，让他们止血。”

李国煌说大概傍晚五点受伤，包扎了之后没事，想换药时又继续流血，他说：“就一直在流，赶到医院检查后才知道，是伤到微血管，所以血才会一直在流。”医院连忙帮他止血，也打了破伤风针，他已无大碍。他还幽默说：“是私人医院，医生与护士都长得不错，打针也不痛。”

据所知，电影10日才开镜拍摄，9日彩排，李国煌自我调侃说：“彩排就见红，所以不错啊，第二集应该会卖得满堂红。”

他说自己受伤应该是不会影响拍摄的进度：“因為10日先拍文戏，拍完文戏后才会拍武打戏，要拍武打戏的时候应该是快到凌晨，不过凌晨我们就收工，所以真正会拍打戏是在星期二（11日），到时候伤势应该是没问题了。”

第一次到合艾拍戏，李国煌说：“这里还颇好的，从住的酒店到化妆到拍摄地点都很靠近，颇方便，又不是很塞车，所以都OK啦！然后在这里吃啊喝啊玩啊乐啊，全部都很便宜，所以在这里拍戏不错。这也是我第一次在泰国拍戏，是一个新体验，一切都很新鲜，这里的工作人员手脚还颇快的，是很好的经验。”

李国煌9日晚在社媒贴出受伤的照片后，他的太太黄爱玲也立刻留言：“ 为了我们你要好好的。不要再受伤了！辛苦了！”此外，李国煌的艺人朋友包括林湘萍也留言写到：“ 早日康复！加油！”

《男儿王》李国煌忘了卸妆，对儿佯称鬼上身。（mm2娱乐提供）

《男儿王》刻画李国煌饰演一名已婚且有小孩的白领人员，因突然被公司裁员，为了生计而瞒着家人当变装皇后，李国煌凭精湛的演技入围第57届台湾金马奖最佳男主角奖，影片也为本地摘下首个金马奖的“最佳造型设计奖”。

《男儿王2》预计拍摄一个月，格局更大，还拉队到泰国拍摄，除了第一集中饰演“一点点”的谢仁惠因有全职工作，无法回归，其他包括台湾的演员Kiwebaby张承喜也都会参与电影。 影片也找了当地的变装皇后参与。《男儿王2》中李国煌的角色还是很注重家庭观念，儿子也长大了，所以他得顾及儿子对他当变装皇后的感受。导演王国燊10日晚也对《联合早报》说：“国煌无大碍，由于10日才正式拍，不会影响拍摄进度。”