港星曝李玟生前状况 3周前还唱歌聊天

（综合讯）天后李玟（CoCo）日前突然轻生离世，她的二姐李思林（Nancy）强忍哀痛处理后续事宜，与李思林同为节目《中年好声音》成员的李佳、罗启豪表示有传讯息慰问，并透露三星期前曾见过李玟。

李佳和罗启豪7月8日出席TVB慈善节目时受访，李佳说三星期前见到李玟，当时她没有异状，大家还一起唱歌，“我们去Nancy家里，CoCo有加入我们一起唱歌，虽然没跳舞，但她走路很正常，跟我们聊天的时候还跪下来，完全没有架子，所以听到她的消息时很不舒服，更加难过。”

李佳（左）、罗启豪前天出席慈善节目，受访时谈到李玟近况。（取自互联网）

罗启豪则表示和李玟见过三次面，“我的大姐知道二姐好喜欢CoCo，所以发了邀请卡给她，希望她去姐姐的餐厅给个惊喜，没想到她真的去了，之后还再去一次，她说感受到我们三姐弟的感情，因为她自己三姐妹都好亲密”。

另，网民也挖出多年前李玟上中国访谈节目《金星秀》时，因为之前就听说节目有两张来宾坐的椅子，一张坐过的艺人都很快结婚了，另一张则是很快就怀孕了，李玟一来录节目，就马上问哪一张是助孕椅？当初大家都以为只是节目效果，如今回头来看都感受到她深深的遗憾。

李玟当时拉着主持人金星的手确认说：“坐一下就怀孕了吗？”金星肯定地回说“特容易”，李玟就摸着肚子“好像有东西踢，现在”。李玟36岁嫁给老公，已经是不容易怀孕的年纪，根据海外媒体的报道，李玟为了求子，曾做过九次试管婴儿，但均失败。