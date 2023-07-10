林靖恩贱卖李坤城房 他怒批：废人一辈子

（台湾讯）台湾资深音乐人李坤城4月因大肠癌病逝后，儿子李卓轩与林靖恩因5000万（约215万新元）遗产闹翻，最终李卓轩获得父亲的著作权和收藏品，而林靖恩则继承台中房产。原以为事情已经告一段落，岂料李卓轩于7月9日突发文炮轰林靖恩继承房产19天便出售，现在每天爽住台中五星级饭店林酒店。

李卓轩9日发文炮轰林靖恩：“林小姐听说现在没有收入，房子卖了每天住林酒店，啊要住开心一点喔！看能住几天蛤。这个理财观，我会笑死”，他还狠酸：“分享正确的理财观念，现金流、现金流、现金流、现金流才是真正的财富自由”。李卓轩接着说自己把李坤城的版权授权金全部捐出去，“李坤城有这个不缺钱自己会赚钱的儿子真的很可怕，手起刀落不是用捐的就是用送的，不然就公开文献免费无偿使用，不然就是版权授权金全部捐出去，福报点满 948794狂”。

根据台湾月租饭店订房平台mrhost介绍，由于月租饭店多由饭店提供，通常双人房月租价格大约落在 30,000 到 60,000台币（1290到2580新元）之间，可能会因为房间大小与饭店设备而有所不同，如果是比较大的套房、一房一厅或是两房一厅以上的房型月租价格大约落在80,000 到 150,000台币（3440到6449新元），月租饭店价格平均会比单日订房优惠 26%，通常住越久折扣也越多。

这也让李卓轩狠酸“他（李坤城）的代书同学吃下我家的房子，然后把获利，听他说是做成信托，慢慢付给给这个林小姐花用。让她可以废人一辈子。”