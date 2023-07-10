张玉华火辣参加美国火人节

旅居加拿大多年，本地女星斯畾（张玉华）火辣参加美国火人节，将于国庆日回新加坡！

她日前接受《新明日报》访问，透露正忙于录制新专辑、拍MV，也忙于搬家，希望能在新加坡国庆日前飞回新加坡，与国人一起欢庆新加坡58岁快乐诞辰。

工作之外，斯畾也穿上超火辣的服饰，参加了美国最狂野的派对火人节（Burning Man Festival），火人节是怎么样的一种派对活动呢？

记者翻查资料，火人节的宗旨是提倡包容、创造性、时尚以及反消费主义，允许奇装异服与裸体，活动在内华达州黑石沙漠举行，每年有来自世界各地的人参加，共同体验原始、自由，不一样的生活方式，所有的参与者都被称为“Burner”。

张玉华的造型亮眼。（取自网络）

说起造型，斯畾说：“早晚不同，因为在沙漠，早上很热但晚上会很冷，一般晚上都穿有亮光的衣服。”

由于反消费，参加活动者都自备水壶、食物与交通工具，斯畾表示：“钱在那里买不到东西，必须用才艺，或以物换物。”

尽管不鼓励消费，却教人学会“付出与施予”，每个参与者都要带一份能随时送出的礼物，“比如有人来问，想不想喷一下薰衣香水？你说好，就能体验薰衣草的香味。一定要每天有几个小时，是为别人而做的事，也可以是给饮料或冰淇淋等等。”

火人节上的艺术作品很多，当中有一间很大的寺庙，不过，每天都会有一个大物件被焚烧，代表一切都不是长久的，人还是要学习放下。

火人节沙尘滚滚。 （取自网络）

没得洗澡 头发粘泥尘

节目的高潮是烧火人，现场多达数万人，非常壮观。

置身沙漠晚上怎么办？斯畾说：“多是睡在车里、或租一辆能供我们睡觉的巴士。”她和身边的八个朋友一起租巴士，买食物和水等等，但比较困扰的，是没得洗澡！

“没得洗澡！也不能洗头发，因为一旦头发湿了就会变成泥巴。”润湿的头发将粘满沙漠的泥尘。

“最美的是沙暴，不过要戴口罩和眼罩，沙暴时一切都看不到，即使骑着脚车，也一定要停下来。”斯畾充满探险的心。

由于火人节活动范围很大，一定要骑脚车，从一端到另一端要两个小时，她以“像小孩子一样没终点的游乐场”形容。

火人节参与者以脚车代步。（取自网络）

回新庆祝国庆

斯畾也透露将回新庆祝国庆，已有几年没回新庆祝国庆日呢？

她想了想：“这么多年了都会来来去去，很多时候都秘密来回，所以也不好说……”

除了专辑，斯畾也进录音室为一部科幻电视剧录制机器人说潮州话，但有关细节，斯畾客气表示暂无法多聊。