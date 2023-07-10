早报100

早报100演唱会 老少读者同唱金曲

曾慧仪 罗瑱玲

更新 /
更新 / 2023年7月11日 9:55 AM
发布 /
发布 / 2023年7月10日 3:40 PM

（左起）施孝荣、许美静、齐豫及黎沸挥在早报100演唱会献唱。（邝启聪摄）

《联合早报》总编辑吴新迪（后排左一起）、施孝荣、齐豫、新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲、许美静、黎沸挥、歌手银色组合、新生代歌手蔡喆屹（前排右一起）、张嘉思、黄姿宁、黄宇贤和《联合早报》执行总编辑韩咏梅，与千名观众合照。（龙国雄摄）

《联合早报》总编辑吴新迪（后排左一起）、施孝荣、许美静、新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲、齐豫、黎沸挥、新生代歌手晟立、Brenda（前排右一起）、张嘉思、黄宇贤、蔡喆屹、《联合早报》执行总编辑韩咏梅和华文媒体集团营运总编辑罗文燕，与千名观众合照。（邝启聪摄）

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“大家跟着唱的那一刹那，就是情怀的开始。”——黎沸挥

“传唱百年——当新谣邂逅民歌”是《联合早报》创刊百年庆的重点庆祝活动之一。演唱会星期六和星期天（7月8日和9日）在新加坡体育城华侨银行广场圆满落幕，两场演出共吸引超过3000人参与。从新谣、民歌到流行金曲，现场公众随着台上表演者高歌欢唱，隽永的音符赋予活动另一层意义。

黎沸挥：歌曲能被记住已满足

黎沸挥的歌曲掀起现场大合唱。（关俊威摄）

带来《让全世界起舞》《爱如潮水》《等你等到我心疼》等金曲的黎沸挥，一开口便掀起全场千人大合唱。他接受早报访问时说：“大家跟着唱的那一刹那，就是情怀的开始。我相信他们大合唱时，脑海里一定会涌现当初听那首歌时的回忆。”

黎沸挥说，两晚的听众都很投入，“很多时候不用叫他们做什么（反应），（他们）自己就会来。无论是谁上台，他们都给予热烈的掌声和最大的支持。”身为音乐创作人，看见台下的听众可以记住自己的歌曲二三十年，已经是最大的满足。”

许美静：感谢可在家乡表演

除了《阳光总在风雨后》，许美静两晚的歌单略有不同。（关俊威摄）

“有机会在家表演、在新加坡表演，很感谢也很感动。台下的听众都非常热情，真的感觉很好。”许美静在表演结束后，与早报分享她连唱两晚的心情。

除了经典歌曲《阳光总在风雨后》，许美静两晚表演的曲目有所不同，第一晚唱了《爱情》《遗憾》，第二晚选了《风的叹息》《只是这人生》，《风的叹息》是在公开场合首唱。她说：“这些是感觉很像新歌的旧歌，是以前专辑的作品，没什么机会唱，很开心有这个机会，希望大家会喜欢。”

施孝荣：新谣和民歌的美丽邂逅

施孝荣以《归人沙城》《拜访春天》等歌曲带动现场气氛。（关俊威摄）

施孝荣在后台告诉《联合早报》，新谣和民歌的相遇是一种美丽的邂逅。他用菜肴比喻：“在不同的地方各自耕耘，拿出最好的成果，我有这道菜，你有那道菜，摆在一起上桌，相信这场音乐飨宴，会让观众畅快满足。”

谈及选曲标准，施孝荣说这是最困难的部分。他笑言：“有些歌不能不唱，好比《归人沙城》和《拜访春天》，不然大家会觉得我没来。”也有施孝荣想要自我挑战的旧曲新编，“相较于其他歌曲的澎湃、激昂，《渔唱》的唱法不同，是内敛沉稳的。”选《恰似你的温柔》和《外婆的澎湖湾》是因为大家都熟悉，“我很喜欢在台上弹吉他的氛围，表演成分没那么多，像是野餐时，大家你一句我一句地唱着，一起互动的感觉很好。”

齐豫：与新加坡有特别缘分

台湾校园民歌代表齐豫演唱《橄榄树》《船歌》等经典。（关俊威摄）

三个月内来新加坡演出两次，齐豫认为自己和新加坡有特别的缘分。齐豫说刚得知要参与这次活动时战战兢兢，“很难得有活动跟百年有关，找我来演出可能和‘经典’有关，可是谈到经典，《橄榄树》是1979年的作品，最多也不过40几年。”

齐豫说，为了这个别具历史意义的活动，她事先了解新加坡听众想听什么歌，在这个场合唱什么歌比较合适，更特别准备了英文曲目“Vincent”，“我曾经在新加坡长住了一段时间，录制英文专辑。所以英文歌曲也算是见证我和狮城音乐人合作历史的环节。”

齐豫用知音形容新加坡的乐迷，“我出道比较早，新加坡是我每张专辑都会过来宣传的地方。我发现一些相对冷门的歌曲，新加坡的朋友都会记得、喜欢。所以新加坡让我有安全感，喜欢你的人多，你自然会很开心、很自在。”

麦克疯：跨时代组曲老少咸宜

本地人声组合麦克疯以跨时代组曲开场。（白艳琳摄）

不少本地音乐人也参与了早报100演唱会的演出。人声组合麦克疯以跨时代组曲为第一晚的演唱会掀开序幕。麦克疯说，包含43首经典的系列组曲是他们巡演必唱曲，歌曲横跨的年代很广，因此老少咸宜，大家都可以一起唱。值得一提的是，团员叶大辉在国外公干，虽然五缺一，但麦克疯还是“六人”演出，因为郑可心孕肚里有个宝宝。

老中青表演者跨时代

黄姿宁自弹自唱，还不忘带动气氛。（龙国雄摄）

尽管年仅10岁，黄姿宁却有着丰富的街头表演经验，自弹自唱《夜来香》《今天不回家》，天真纯洁的歌声与老歌的韵味形成有趣的反差。她还会带动气氛，跟观众说：“我唱‘今天’，你们唱‘不回家’！”台下的叔叔阿姨爷爷奶奶被她逗得好乐，热情地跟着高唱。主持人Ken问黄姿宁这两首歌学了多久，她说《夜来香》学了三个月，《今天不回家》则学了一个星期，“因为比较容易”。

“银色组合”吴忆莲和张谦发带来经典老歌。（龙国雄摄）

银发族街头表演者“银色组合”吴忆莲和张谦发，带来多首让人回味的老歌，包括《夜上海》《欢乐今宵》《一见你就笑》《温暖的秋天》。两人以红白打扮登场，主持人说他们非常“应景”，因为国庆日即将到来。有趣的是，第一晚的演唱会碰上国庆庆典国民教育演出，正好有战斗机飞过，主持人风趣地跟观众说：“这是为你们特别准备的节目。”

街头表演者晟立（左）、Brenda（中）与客座吉他手。（关俊威摄）

另外，街头表演者晟立及Brenda则带来脍炙人口的本地创作《小人物的心声》《空白格》《修炼爱情》《我不难过》，也合唱了《关怀方式》。两位表演者受访时表示非常开心，可以与资深前辈同台演出。新谣歌唱及创作比赛“新空下”出身的蔡喆屹、张嘉思及黄宇贤则是新生代代表，带来《新空下》和《邂逅》。

早报演唱会的主要赞助机构是面包物语泰茂栈华为国际华侨银行格力电器为支持伙伴，场地合作伙伴是新加坡体育城

新生代歌手蔡喆屹（左起）、黄宇贤及张嘉思。（关俊威摄）

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