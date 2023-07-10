早报100演唱会 老少读者同唱金曲

“大家跟着唱的那一刹那，就是情怀的开始。”——黎沸挥

“传唱百年——当新谣邂逅民歌”是《联合早报》创刊百年庆的重点庆祝活动之一。演唱会星期六和星期天（7月8日和9日）在新加坡体育城华侨银行广场圆满落幕，两场演出共吸引超过3000人参与。从新谣、民歌到流行金曲，现场公众随着台上表演者高歌欢唱，隽永的音符赋予活动另一层意义。

黎沸挥：歌曲能被记住已满足



黎沸挥的歌曲掀起现场大合唱。（关俊威摄）

带来《让全世界起舞》《爱如潮水》《等你等到我心疼》等金曲的黎沸挥，一开口便掀起全场千人大合唱。他接受早报访问时说：“大家跟着唱的那一刹那，就是情怀的开始。我相信他们大合唱时，脑海里一定会涌现当初听那首歌时的回忆。”

黎沸挥说，两晚的听众都很投入，“很多时候不用叫他们做什么（反应），（他们）自己就会来。无论是谁上台，他们都给予热烈的掌声和最大的支持。”身为音乐创作人，看见台下的听众可以记住自己的歌曲二三十年，已经是最大的满足。”

许美静：感谢可在家乡表演

除了《阳光总在风雨后》，许美静两晚的歌单略有不同。（关俊威摄）

“有机会在家表演、在新加坡表演，很感谢也很感动。台下的听众都非常热情，真的感觉很好。”许美静在表演结束后，与早报分享她连唱两晚的心情。

除了经典歌曲《阳光总在风雨后》，许美静两晚表演的曲目有所不同，第一晚唱了《爱情》《遗憾》，第二晚选了《风的叹息》《只是这人生》，《风的叹息》是在公开场合首唱。她说：“这些是感觉很像新歌的旧歌，是以前专辑的作品，没什么机会唱，很开心有这个机会，希望大家会喜欢。”

施孝荣：新谣和民歌的美丽邂逅

施孝荣以《归人沙城》《拜访春天》等歌曲带动现场气氛。（关俊威摄）

施孝荣在后台告诉《联合早报》，新谣和民歌的相遇是一种美丽的邂逅。他用菜肴比喻：“在不同的地方各自耕耘，拿出最好的成果，我有这道菜，你有那道菜，摆在一起上桌，相信这场音乐飨宴，会让观众畅快满足。”

谈及选曲标准，施孝荣说这是最困难的部分。他笑言：“有些歌不能不唱，好比《归人沙城》和《拜访春天》，不然大家会觉得我没来。”也有施孝荣想要自我挑战的旧曲新编，“相较于其他歌曲的澎湃、激昂，《渔唱》的唱法不同，是内敛沉稳的。”选《恰似你的温柔》和《外婆的澎湖湾》是因为大家都熟悉，“我很喜欢在台上弹吉他的氛围，表演成分没那么多，像是野餐时，大家你一句我一句地唱着，一起互动的感觉很好。”

齐豫：与新加坡有特别缘分

台湾校园民歌代表齐豫演唱《橄榄树》《船歌》等经典。（关俊威摄）

三个月内来新加坡演出两次，齐豫认为自己和新加坡有特别的缘分。齐豫说刚得知要参与这次活动时战战兢兢，“很难得有活动跟百年有关，找我来演出可能和‘经典’有关，可是谈到经典，《橄榄树》是1979年的作品，最多也不过40几年。”

齐豫说，为了这个别具历史意义的活动，她事先了解新加坡听众想听什么歌，在这个场合唱什么歌比较合适，更特别准备了英文曲目“Vincent”，“我曾经在新加坡长住了一段时间，录制英文专辑。所以英文歌曲也算是见证我和狮城音乐人合作历史的环节。”

齐豫用知音形容新加坡的乐迷，“我出道比较早，新加坡是我每张专辑都会过来宣传的地方。我发现一些相对冷门的歌曲，新加坡的朋友都会记得、喜欢。所以新加坡让我有安全感，喜欢你的人多，你自然会很开心、很自在。”

麦克疯：跨时代组曲老少咸宜



本地人声组合麦克疯以跨时代组曲开场。（白艳琳摄）

不少本地音乐人也参与了早报100演唱会的演出。人声组合麦克疯以跨时代组曲为第一晚的演唱会掀开序幕。麦克疯说，包含43首经典的系列组曲是他们巡演必唱曲，歌曲横跨的年代很广，因此老少咸宜，大家都可以一起唱。值得一提的是，团员叶大辉在国外公干，虽然五缺一，但麦克疯还是“六人”演出，因为郑可心孕肚里有个宝宝。

老中青表演者跨时代

黄姿宁自弹自唱，还不忘带动气氛。（龙国雄摄）

尽管年仅10岁，黄姿宁却有着丰富的街头表演经验，自弹自唱《夜来香》《今天不回家》，天真纯洁的歌声与老歌的韵味形成有趣的反差。她还会带动气氛，跟观众说：“我唱‘今天’，你们唱‘不回家’！”台下的叔叔阿姨爷爷奶奶被她逗得好乐，热情地跟着高唱。主持人Ken问黄姿宁这两首歌学了多久，她说《夜来香》学了三个月，《今天不回家》则学了一个星期，“因为比较容易”。

“银色组合”吴忆莲和张谦发带来经典老歌。（龙国雄摄）

银发族街头表演者“银色组合”吴忆莲和张谦发，带来多首让人回味的老歌，包括《夜上海》《欢乐今宵》《一见你就笑》《温暖的秋天》。两人以红白打扮登场，主持人说他们非常“应景”，因为国庆日即将到来。有趣的是，第一晚的演唱会碰上国庆庆典国民教育演出，正好有战斗机飞过，主持人风趣地跟观众说：“这是为你们特别准备的节目。”

街头表演者晟立（左）、Brenda（中）与客座吉他手。（关俊威摄）

另外，街头表演者晟立及Brenda则带来脍炙人口的本地创作《小人物的心声》《空白格》《修炼爱情》《我不难过》，也合唱了《关怀方式》。两位表演者受访时表示非常开心，可以与资深前辈同台演出。新谣歌唱及创作比赛“新空下”出身的蔡喆屹、张嘉思及黄宇贤则是新生代代表，带来《新空下》和《邂逅》。

早报演唱会的主要赞助机构是面包物语、泰茂栈、华为国际和华侨银行，格力电器为支持伙伴，场地合作伙伴是新加坡体育城。