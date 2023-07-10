艾成下月辞世周年 王瞳终于能面对两人婚纱照

（台湾讯）女星王瞳推出自创联名品牌 HW （HEALTHY WEIGHT），星期一（7月10日）举办品牌发布会，她喊话：“想承接艾成CEO身分，不想让他担心”。她变身CEO认真介绍产品，并把荣耀给爸爸和天上的艾成。下月艾成离世满周年，王瞳直叹“好快”，当天将和教会朋友一起简单追思缅怀，并将发表艾成生前和张芸京录制的《京城兄妹》作品，她直呼“好累！艾成给我下来”。

上周李玟轻生，王瞳坦言看到新闻，当下心情非常沉重，“但没有像艾成那么椎心之痛，但痛的感觉有瞬间回来”，她回想起当初也是记者来电才知艾成噩耗，“看新闻才知道发生什么事，蛮不能接受”。

已故艺人艾成。（取自互联网）

王瞳5月艾成生日时，曾将两人婚纱拿出来挂，但当下感到胸口还有点闷，不能对面，就赶紧拿下。直到前两、三周前，她再次尝试，才终于可以好好面对了，王瞳说“愿意去面对伤痛，才知道原来每一天走的路没有白走”。

丧夫之痛，王瞳坦承花了约七个月才慢慢接受，但当然无法完全走出伤痛，不过，她认为，“没有那么绝对，有点像开关，稍微讲个像是《京城兄妹》眼泪开关就打开”。庆幸的是，她身为专业演员，能够自我调节情绪，“我这一刻想尖叫大叫、哭一哭，深呼吸又可以调整好，好好重新振作起来，把眼泪擦干”，毕竟还有还有好多事情还没完成。

她也会告诉自己，“我不要让他担心，过好每一分每一秒”。两人当初选在7月7日结婚，有专属的77传奇，王瞳透露，今年7月7日正巧是农历520，彷彿是艾成在向她表白“我爱你”，让她相当惊喜。