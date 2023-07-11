李玟头七 各地歌迷齐聚追思 林俊杰领全场喊“Coco”

（综合讯）天后李玟（Coco）7月5日在香港辞世，震惊演艺圈。曾与她同台的中国女歌手周笔畅发文哀悼：“第七天了，在那边一定要照顾好自己。”李玟各地粉丝也陆续自主举办悼念活动。李玟二姐李思林则向台媒表示，头七是7月12日，将在家中用视讯连线方式举办法会。

周笔畅微博发文。（截自微博）

早前有传出头七将越洋在台湾举办法会，不过各家媒体说法不一，有的说头七仪式会在台中越洋举行，有的说在台北。对此，李玟二姐稍早前李思林向“ETtoday星光云”否认：“没有要办任何仪式。”

李思林坦言有听说两岸三地有很多不同仪式在进行，“但都不是我要求去做，我没给钱或挂名，很多都是关心或是Coco的粉丝也是佛教徒，他们自发做的，我的师父的确在台湾，他也是自发去做，从来没有我给钱要求人家做什么仪式，总之我没有给钱要做什么头七二七三七四七，很多都是自发。”

李思林7月11日向“壹苹新闻网”表示，李玟是5日走的，因此头七是12日，并透露“会在家中透过视讯Zoom举办法会”。李思林之后向“ETtoday星光云”补充说：“法会是台中师傅自发做的，我也不知道，只是用Zoom去参与。”而李玟从去医院的第一天到她走的最后一秒，自己都有请台中师傅为她诵经祈祷，“但之后所有的安排都是师傅自发，但不是特别为妹妹做的追思法会。”

李思林感念地说：“Coco一定能去更快乐的地方！你看民间那么多人自发为她做法事，他们都是用最纯真的爱、慈悲的心，所以这样的祈福一定会成就的。”她也坦言自己事发至今都没睡觉，每天睡很少，但坚强表示：“我会尽量恢复正常，要不然大家都一起抑郁生病。”

微博上则有粉丝分享南京、上海、昆明、重庆、武汉等地的追思活动，有的在商场、李玟拍过MV的酒吧，有的在户外草地，大家布置李玟的海报，放上鲜花、卡片、蜡烛，一起唱她的歌怀念她。另外，还有广州的歌迷去大佛古寺为李玟供灯祈福1年，盼望她早登极乐。

李玟逝世的香港玛丽医院外，歌迷拉起曾在演唱会上献给李玟的布条，上面写着“我们不后悔，今生陪Coco走过这一回”，物是人非，让人不胜唏嘘。

林俊杰颁奖典礼上带领全场喊“Coco”

林俊杰在腾讯音乐娱乐盛典（TMEA）获颁年度“最佳港台男歌手”、“年度最具影响力制作人”，并以《裹着心的光》获年度“10大金曲”。（取自艺人微博）

林俊杰7月9日在澳门出席腾讯音乐娱乐盛典（TMEA），除了领奖，他也担任压轴表演者，一连带来九首歌曲。在演唱《孤独娱乐》前，林俊杰感性说道：“追梦的过程当中，难免有时候会是孤独的，做为一个歌手、一个艺人，我一心一意地希望可以把最好的能量、最好的一切，放在舞台上的表演当中给大家，但也因为这样子往往会忘记说，表演之后、表演结束，最大的挑战还是回到生活中，怎么去面对生活带给你的种种压力。”

林俊杰说要把这首歌献给在座的每一位歌迷，也要献给所有为舞台尽心尽力、拿孤独当娱乐的每一位敬业表演者。“最后我想用这首歌曲，来送给我们亲爱的Coco李玟，谢谢她的温柔，也谢谢她用音乐来给我们每一位这么多的感动，We love you, Coco。”

表演最后林俊杰特别演唱了《不潮不用花钱》。李玟曾在《我是歌手》第四季中演唱这首歌，因为歌词：“请你不要到处叩叩，潮流需要抠抠，不小心就没抠抠，用力到处叩叩，花掉所有抠抠，钱买不到绝活”，句尾谐音如“Coco”。尽管没有刻意强调，林俊杰却在演唱副歌时，带领全场喊出了Coco的名字，让轻快的音乐带有一丝感伤。