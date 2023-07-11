蔡徐坤未成年绯闻女认捏造证据 遭网质疑帮洗白

（综合讯）24岁中国偶像蔡徐坤日前先是被爆与C小姐一夜情，还逼她堕胎，人设崩塌。后来又被另一位狗仔阳阳爆出与当时未成年的W小姐交往，还流出亲密照。蔡徐坤立即出面澄清照片不是他，并火速报警。

狗仔阳阳后来公开承认被W小姐耍了，有网民质疑Ｗ小姐故意爆假料后让蔡徐坤澄清，连带想误导舆论，想让大家以为Ｃ小姐的事也是假的。对此，Ｗ小姐7月9日发声明承认提供狗仔阳阳的是假料，但强调未受蔡徐坤方面指使。

W小姐解释，她提供狗仔假料是因为她觉得C小姐事件也是狗仔收钱放的爆料，而狗仔阳阳第一时间出来说还有料，所以她想放假料看看狗仔们手上的料是否真实。她说她为此捏造了一些事情，也提供了自己照片，跟狗仔阳阳爆料，但她也担心爆出来会有问题，所以在6月28日又传讯给狗仔阳阳，叫对方不要发出来，否则会被告，但阳阳不回讯息，并在7月3日把她提供的假料爆出来。

W小姐强调自己并非蔡徐坤团队的人跟他说好互相配合，也不是为了蹭热度的网红，她发誓没有因此收取任何利益，说自己已为此事深刻反省。但被网民披露照片与隐私，还造谣她没做过的事情，已影响到她的生活。然而，中国网民却对她的说法不埋单，亏她自己惹得祸怪不了谁。

蔡徐坤近日因爆料演艺事业大受影响。中国官媒央视旗下的微博随即清空他的内容，豆瓣网站的音乐作品下随后也被清空。另外，TMEA音乐盛典和《奔跑吧》节目，也把蔡徐坤的名字删除。事发前，蔡徐坤手握十多个代言，光奢侈品代言就有三个，目前，这些代言基本已掉光，海报也全部撤离。

蔡徐坤预计7月15日来新加坡开唱，目前情况不明，主办方未发出取消演出的通知。