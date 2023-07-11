BLACKPINK才传解约 Lisa被爆与全球首富儿子恋爱中

（综合讯）韩国女团BLACKPINK日前刚传出仅成员Rosé与经纪公司YG续约，首位爆料者后来道歉，坦言续约一事纯属“自娱自乐”。不过四位成员话题不断，如今又传出成员Lisa疑似与世界首富贝尔纳·阿尔诺（Bernard Arnault）的三儿子恋爱中。

网民在社媒TikTok分享短视频，拍摄地点是在巴黎一家高级餐厅。Lisa穿着黑白圆点洋装，与身旁的男伴有说有笑，互动相当自然。爆料者更称，Lisa将头靠在男子的肩膀上，两人关系非常亲密。

爆料视频截图。（互联网）

据悉，这名男子是世界首富、法国精品龙头LVMH集团主席兼执行长Bernard Arnault的三儿子弗雷德里克阿诺（Frédéric Arnault）。Frédéric Arnault于2017年加入腕表品牌泰格豪雅（TAG Heuer），隔年就登上品牌执行长一职，财力雄厚。

有网民看了爆料惊呼：“连绯闻男友都是另一个级别”，“看起来很般配”，也有粉丝质疑爆料的真实性。粉丝替偶像澄清，Frédéric Arnault本来就是BLACKPINK的粉丝，2022年11月曾现身BLACKPINK洛杉矶演场会，还到后台与成员合照，并发文写下“很快在巴黎相见”。而他也多次与Lisa同框，两人是朋友关系，当天也是正常的好友聚会。