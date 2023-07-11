正式上契 许绍雄当佘诗曼干爹

认视后佘诗曼当干女儿，重头剧配嫩妻，欢喜哥许绍雄谈老少配：自讨苦吃、自找麻烦！

香港重头剧《家族荣耀之继承者》星期一（7月10日）在马来西亚开镜。现身的演员大咖如云，有视后佘诗曼、罗嘉良、罗子溢、许绍雄、陈静、梁靖琪、吴岱融及余安安。

据悉，阿佘此次在《家》剧中与林峰六度当情侣，凑巧的是，他们与欢喜哥许绍雄自《使徒行者》之后，三人再次合体，如果以《使徒行者》电影版（2016年）计算，三人可说七年后再次碰头。

阿佘在《家》剧中饰演许绍雄的“女儿”，两人在本月刚刚正式上契，成了干爸与干女儿关系。

许绍雄星期一傍晚受访告诉《新明日报》：阿佘一直‘老豆、老豆’（爸爸、爸爸）的叫我，我们上契了，目前只欠形式，阿佘也很开心（对她的印象？）随和、没有架子，戏演得好，也不会欺负人，我们很聊得开。”

新剧配嫩妻 称自讨苦吃

在剧中与阿佘的“母亲”离婚之后，再娶少妻，少妻由漂亮的陈静演出，从年龄上看，两人相差40岁，许绍雄被问有没有激情戏，搞笑表示：“30集有30多场（激情戏）！”当然是开玩笑的。

现实中不乏年纪大的男人乐得被嫩妻仰慕，记者问他，怎么看老少恋？

没想到许绍雄以“自讨苦吃、自找麻烦”形容，他分析：“如果真要说很喜欢......可能是前世欠下的缘，正常情况来看，彼此一定会有隔膜（代沟），我会觉得不舒服！”

揭罗嘉良因戒烟发胖

《家》剧见到久违了的演技派男星罗嘉良，之前海外媒体频传他的死讯，许绍雄笑说：“他都不知道多健康，人还胖了，问他为什么，原来他戒烟戒了两年就胖了，状态挺好。”

男星林峰星期一因工作未能现身马国记者会。当问到有海外媒体近日报道林峰发际线严重后移，老态尽显时，许绍雄声援说：“是什么特别造型吗？他（林峰）应该不会这样。”

《家》剧将在马国拍摄至9月中，之后再飞香港，10月底才拍完。记者留意《家》导演名单，赫然发现掌镜者是李锦梅夫婿蔡晶盛呢。