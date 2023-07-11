在中国闯荡经历如过山车 东方比利两年动三手术

疫情期间留守中国江苏，东方比利经历半月板撕裂、视网膜脱落，腰椎盘突出等病痛折磨，他叹说：“在中国大陆闯荡近两年半的特殊经历，犹如我人生里20年的成长。”

他在事业方面也峰回路转，邻居变事业合伙人，也让比利从一名健康操教练，一转为家居装潢艺术总监。

东方比利日前受访告诉《新明日报》，在中国大陆闯荡两年半的整个过程，就像“过山车”，跌宕很大。

比利因健康企划到了上海江苏，却因碰上疫情来袭，计划喊卡，他留守当地，期间，不幸饱受病痛折磨，“过去两年被病痛缠身，2021年7月半月板撕裂需动手术，9月右眼视网膜脱落动了手术，去年9月腰椎盘突出，再次动了手术......”

高度近视者是视网膜脱落的高危族群，但比利不在此列，他左眼480度、右眼100多度，只是有老花，“事发前也没什么征兆，只是觉得怎么右眼老见到‘头发’，直到检查眼睛，惊见右眼视力居然一片黑，诊断惊见视网膜脱落，当下无法再等，动了手术，术后右眼视力始终雾煞煞，我现在单靠右眼已看不清人的五官、曲线歪歪斜斜，做眼睛视力检查时，连检测板上最大的字体都看不到。”

二度摔倒致腰椎盘突出

也因视物模糊，他失去平衡，二度摔跤，腰椎盘突出是意外导致，至于半月板则是运动致伤。

去年11月，比利因确诊冠病住院，种种事故伤痛，也让比利暂无法再做运动，对于一个向来活跃的人，忽然活在一个静止而孤单的世界，那个恐慌与无助可想而知，他叹：“对我造成的伤害也很深！偶尔会扪心自问，都停下来了，我这个人还有用吗？”

尽管行动受限，令比利很沮丧，但他总是在最艰难的时候，努力选择做一个更好的自己。

与邻居成合伙人 任家居装横艺术总监

一扇门关了，另一扇门却打开了，比利未能教健身，出院后，居家复建期间，他认识了一名邻居，对方姓汪，是做室内装修的，到他家探望时，欣赏比利对家居装潢的摆设与眼光，惊叹“漂亮”，要求他去看看房子，为室内来个“画龙点睛”，比利起初抵不过盛情“帮忙”，凭自身的审美眼光去挑选家居内的沙发、床褥，没想到获得邻居赏识，两人理念相同，从邻居关系晋升为合伙人，还签了合约，比利成了家居装横艺术总监，目前装潢的房子，已有30栋，他手下还有数名员工可调配。

此外，比利在拍摄个人纪录视频，通过自身起起落落的真实经历激励他人，视频将通过网络平台播出。