韩国再掀“冰桶挑战”潮 朴宝剑戴帽子被IU呛挑战无效

（首尔讯）韩国娱乐圈近日再吹“冰桶挑战”风潮，IU和朴宝剑星期二（7月11日）在社媒上载挑战视频，并于贴文中附上捐款网址，希望借由自身人气让更多人再次关注渐冻人症。

“冰桶挑战”于2014年开始发起，目的是希望引起全球对于肌萎缩性脊髓侧索硬化症患者的注意，并发起募款活动。韩国最近建立第一所渐冻人症疗养病院，歌坛大前辈Sean再度发起“冰桶挑战”，并指名IU、朴宝剑参与挑战。

IU身体力行支持捐款活动，视频中工作人员拿着一桶冰水往她的头上浇，水温冰到她一时之间说不出话，大口喘气数次后，她才开口说“谢谢”，结束视频录制。IU接力指名演员李周映（Lee Joo-Young）、许俊硕（Heo Joon-seok）、李到晛（Lee Do-hyun）挑战，李周映曾与她合作电影《婴儿转运站》（Broker），许俊硕前阵子合作电影“Dream”，李到晛则最让粉丝惊喜，两人在《德鲁纳酒店》有过一段虐恋关系，戏中恋情没成真，但戏外他们一直保持友好关系。

此外，朴宝剑同样挺身而出参与活动。视频中他拿起一大桶冰水朝着自己淋，并在文内点名郭东延（Kwak Dong-yeon）、女团OH MY GIRL的Mimi以及男团THE BOYZ的Q参与活动。有趣的是，IU看不过朴宝剑“作弊”，到他的视频下留言：“呃，但戴着帽子算不算挑战无效？”该留言引发粉丝讨论，觉得两人互动非常逗趣。

据悉，IU和朴宝剑携手合作的新剧《您辛苦了》（暂译）目前正如火如荼地进行拍摄中。但这并不是两人第一次合作，早在2012年，他们就曾一起拍摄泡面广告。