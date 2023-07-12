《星期二特写》新系列 司机分享上路苦乐

长寿节目《星期二特写》自4月初播完《非凡的告白》系列后，相隔三个多月回归，7月11日晚上推出五集新系列《路上讨生活》。该系列从徳士、巴士、货车和重型车辆司机的角度出发，反映他们在路上闯荡的苦与乐。

《路》的监制杨鸣侃跟《联合早报》分享创作该系列的缘由。他说：“我和资料收集员（蔡）宝卿有一次闲聊，她提起自己不小心把手机遗落在私召车，所幸司机当天就把手机送来给她。我们隔天讨论新系列题材时，聊起私召车司机的工作不是想象中那么简单，许多意想不到的事会发生在小小的车厢空间里。我开始想，公路上除了私召车司机，还有谁为生活奔波？想到从事交通运输业的人，列了范围让宝卿收集资料。”

寻找受访司机，挑战性高

负责资料收集的蔡宝卿告诉早报：“我们都是公路的过客，很多时候忘记了，公路也是一个工作场所，各类司机大部分的时间在公路上度过，他们可能遇到各种各样的突发状况。司机的技术和素养，关系到作为乘客的你我，或者行人能否安全回家。”《星期二特写》团队先后找了40多家机构，包括交通运输业的工会和龙头企业，也透过同事、朋友与相熟的司机找寻适合的受访者，团队联系和约谈30多人，最终挑选超过10名受访者。

寻找受访者的过程，遇到哪些挑战？蔡宝卿说，2022年12月底着手找个案，农历新年在1月底，运输行业忙得不可开交，我们发出的见面要求大多石沉大海，“过了农历新年后才陆续收到一些答复。不少老板反映，大多数的司机比较害羞，不习惯面对媒体，也自觉不善辞令，所以谢绝受访。此外，司机在外奔波，跟时间赛跑，难以抽空配合拍摄。”

对于希望观众从节目中获得什么启示，杨鸣侃说：“无论是公共巴士、私召车、徳士、重型车辆、拖车或摩托车等，我们日常和他们擦肩而过，是否曾经停下脚步，观察或思考这些忙碌的司机今天过得怎么样？我们的行为，是否为其他公路使用者带来困扰？我们对一些司机是否存有既定印象或成见？”

杨鸣侃指出，受访司机纵使生活不易，却能以处之泰然的心态面对在公路上的每一天，“这个系列以不同的拍摄手法，让观众感受到司机的心声。”

《星期二特写》之《路上讨生活》7月11日起，晚上8时30分在8频道播出。首集以“巴士人生”为主题，聚焦巴士司机。