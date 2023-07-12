骑车冲下断崖 阿汤哥完成最不可能任务

好莱坞巨星汤姆克鲁斯的代表作《不可能的任务》第七部上集《致命清算第一章》，将在本周四上映。为了片中一场连人带车冲下山崖的惊险动作戏，阿汤哥接受了骑摩托车跳跃与跳伞的训练，最终完成了此系列历来最不可能的任务。拍摄这组高难度的特技动作时，参与的演员和工作人员甚至以为阿汤哥“出事了”。新片上映前，一起回顾阿汤哥这些年来执行过的“不可能的任务”。

61岁的好莱坞巨星Tom Cruise（汤姆克鲁斯）丝毫没有同龄人放慢脚步的迹象，反而越战越勇，2022年他主演的空战动作片《捍卫战士：独行侠》（Top Gun: Maverick），拯救了疫情后低迷多时的全球票房，成为“戏院捍卫战士”，缔造他历年来最卖座票房佳绩（14.96亿美元，约20.23亿新元）；入围2023年奥斯卡六奖包括最佳影片，并勇夺最佳音效奖。《捍》让他在花甲之年，再攀演艺生涯高峰。



阿汤哥星期四（7月13日）在本地推出27年前开启的招牌动作冒险惊悚系列《不可能的任务》（ Mission: Impossible）的第七部《不可能的任务：致命清算第一章》（Mission Impossible: Dead Reckoning Part One，以下简称《不7上》），片中他为了登上一列在山崖下奔驰的火车，骑着摩托车高速奔向断崖，人与车往断崖坠落，他成功跳离摩托车，在高空往下坠的过程中，打开背后的降落伞，试图降落在火车上。这个“死亡游戏”场面，让人看得惊心动魄。

这大银幕上短短的一幕是在丹麦拍摄，拍前耗时多年策划。克鲁斯接受了一年的跳伞训练，在此期间每天跳30次，总共跳了超过500次；他也接受摩托车训练，骑着摩托车做了超过1万3000次跳跃。掌握了这些技能后，制作团队创建三维模型，试图预测克鲁斯在特技过程中如何在空中飞行，以便他们进行拍摄。最后克鲁斯执行特技时，骑着摩托车爬上片组搭建的一道长长斜坡，这个斜坡通向悬崖，从悬崖上连人带车跳下，最终完成了此系列历来最不可能的任务。