金泰梨鬼气逼人 吴正世自认胆小

主演惊悚悬疑韩剧《恶鬼》（Revenant），金泰梨（Kim Tae-ri）说片场总是笑声连连，吴正世（Oh Jung-se）则自认最胆小。点击视频看两人接受《联合早报》专访，分享为什么会接拍这部惊悚剧。

Disney+原创韩剧《恶鬼》热播中，自6月23日首播以来屡创收视佳绩。故事讲述被恶鬼附身的具散影（金泰梨饰）与能看到恶鬼的民俗学教授廉海上（吴政世饰），一起探寻一系列离奇死亡背后的真相。金泰梨最初听编剧金银姬（Kim Eun-hee，代表作《Signal》《智异山》）叙述故事时就觉得很有吸引力，读完剧本后更有想要参与拍摄的冲动。

吴正世则是继《智异山》后，二度和编剧合作。这次拍摄，编剧给他很大的自由度，让他“随心所欲，爱怎么演就怎么演”。

《恶鬼》故事充满诡异和悬疑，节奏紧凑。金泰梨诠释被恶鬼附身，鬼气逼人，演技让人毛骨悚然。她接受《联合早报》视频访问时说，虽然在某些地方拍摄真的很恐怖让她害怕，但拍摄片场总是充满欢笑声。

金泰梨拍摄的《恶鬼》宣传海报让人不寒而栗。（取自SBS网站）

金泰梨在剧中收下亡父留给她的一个发饰后被恶鬼附身，也能从镜子中看到鬼魂。她笑说，如果现实中遇到同样的事，她极有可能为了满足好奇心而摸一下该发饰。

胆大的金泰梨也没有因为拍摄而对镜子产生恐惧不敢照镜子。反而饰演有阴阳眼的民俗学家的吴正世，却自认胆小。

剧情营造出的恐怖氛围让观众看了背后发凉。不过，编剧也巧妙穿插搞笑元素缓和惊悚气氛。吴正世在拍摄时，积极从剧本找出可即兴发挥幽默的切入点，但他兴致勃勃地向导演提出建议时，却每每碰壁。

金泰梨人鬼难辨 吴正世：很乱

金泰梨被恶鬼附身，算是一人分饰二角，她说是这次拍摄的最大挑战。

金泰梨在《恶鬼》中必须演绎被恶鬼附身的戏。（取自SBS网站）

为了区分两个角色，她设计了一些小细节，如具散影是右撇子，被恶鬼附身时则是左撇子。她第一次拍摄被恶鬼附身的戏，必须捕捉落日余晖。她说：“要在太阳下山的黄金时段完成拍摄，时间紧凑，我越拍越紧张。”

对金泰梨而言，要瞬间切换人鬼身份的场面最难拍。编剧在某一集的剧本中特别标识“眨了眨眼睛，（从被附身）恢复平日善良的眼神”，这让她叫苦连天：“怎么突然切换眼神和身份啊？”

金泰梨一人分饰二角，吴正世饰演有阴阳眼的民俗学家。（取自SBS网站）

吴正世和金泰梨有最多对手戏，角色有阴阳眼，但拍摄时却因为金泰梨的两个身份而产生混乱。他说：“眼前的人明明是具散影，不过她也是我要抓的恶鬼！”

点击文头视频，听金泰梨和吴正世说，若有特别的视觉超能力，最想看到什么？