港星访东京餐馆 感受员工餐的人情味



“职工头围用膳”是香港酒楼早期用的术语，指员工的第一轮放饭时间。

在《职工头围用膳 东京篇》（简称《东京篇》）之前，香港无线2022年推出饮食节目《职工头围用膳》，由张宝儿、佘思婷和何泳芍主持，介绍在香港和台湾餐馆一些充满趣味及人情味的员工餐。6月份首播的《东京篇》是姐妹作，由姜丽文和林沚羿主持，这次节目拉队日本聚焦当地不同餐馆的员工福利膳食。两位主持人走访东京不同的特色餐馆，包括米其林日式烤鸡肉串烧店、夫妻档寿司店、港式点心餐厅，以及台式料理餐馆等，除了深入厨房重地，还与员工们一起准备员工餐和用膳，感受暖暖的人情味。

《职工头围用膳》是饮食节目，但跟一般饮食节目不同的是，它聚焦员工餐的筹备过程和员工用膳心得。节目介绍的餐厅当中，大部分的员工餐由不同的师傅或员工轮流准备，一般半小时左右内完成，员工用餐时间因营业时间而异，有的是中午时分，有的是下午三四点。