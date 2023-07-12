上蔡乐（首播）

8频道 晚上8.00

由蔡恩来和阳光可乐搭档主持，一个不谙华语，一个不谙英语，“鸡同鸭讲”会撞击出什么火花？每集跟来自国内外的烹饪高手，包括名厨、私厨、家庭煮妇／夫、阿公阿嫲等，拜师学煮，借此了解和主题相关的饮食习惯和餐桌文化。

今天他们学做韩式料理，要为嘉宾烹调石锅拌饭、韩式煎饼和凉拌泡菜，身为厨艺菜鸟的两人是否能完成挑战？厨房会被他们秒变为灾难现场吗？

有朋自远方来（首播）

8频道 晚上10.30

如果说山水美食是中国贵州人的名片，那么热情好客便是贵州人的灵魂。走进美丽台江，旅程历时三个月数千公里，看贵州青年如何带外国友人“玩转”贵州，呈现贵州风物，讲述贵州故事。

第二任丈夫

U频道 晚上7.00

在景的出版纪念会上，善花当众播放在景的杀人影片。不久后，警察出现，说要逮捕在景。在秀哲的掩护下，在景顺利逃离现场，但秀哲却因此被捕。相赫遭警方以挪用公款罪逮捕。善花猜到是尹会长做的好事。末子听说儿子被捕，气呼呼责怪在景并把她赶走。

疯狂趴到家 House Party

HBO（星和Ch601，新电信Ch420） 晚上10.00

主演：Jacob Latimore、Tosin Cole、Karen Obilom、Snoop Dogg。野心勃勃的俱乐部创办人戴蒙和凯文想为俱乐部宣传，但事情不太顺利。没有钱的两人决定在上回打工清扫的豪宅举办一场年度最盛大派对，但事情会如他们想的这么顺利吗？

新四十二章 Treasure Of Destiny

娱家戏剧（星和Ch855） 13日首播 晚上7.00

主演：陈豪、龚嘉欣、周嘉洛、江嘉敏、谭凯琪。讲述身份背景不同的奇人异士各怀鬼胎，运用自己的专长及异能，为一个流传而久的宝藏“四十二章经”，展开奇幻历险的夺宝旅程。