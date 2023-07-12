好友曾晓晴新剧“突破” 胡煜诗愿挑战大尺度

前作《送餐英雄》演绎脑性麻痹症送餐员，演技备受各界好评，29岁女星胡煜诗愿为好剧本挑战大尺度，寻求自我突破！

7月3日刚过29岁生日的胡煜诗早前和粉丝一起庆生，她开心表示：“四年来第一次和粉丝一起庆生，很喜欢整个聚会的感觉。我也一直很希望有机会可以多了解粉丝们，谢谢粉丝们一直以来的支持。”

问起生日愿望，胡煜诗希望接下来在戏剧和综艺都会有更多作品，“可以参演电影尝试科幻题材，出国主持节目以及国庆庆典。”

好友曾晓晴在正播映的英语剧里挑战大尺度，当被问到本身会不会尝试挑战大尺度演出时，胡煜诗表示：“虽然很多人常笑我保守，但如果有适合的剧本和角色，我不介意尝试，对我来说是当演员的一种突破。”

胡煜诗表示满意目前的发展，“我喜欢一步一步走，也比较在意过程，结果是bonus（红利），所以每个工作我都会尽力去完成，因为没有遗憾最重要。”

演脑麻送餐员演技获赞

胡煜诗早前在《送餐英雄》饰演的脑性麻痹症送餐员获赞演技好，胡煜诗表示非常感谢大家欣赏她的表现，至于是否有信心入围明年《红星大奖》的演技奖项和10大最受欢迎奖项，胡煜诗坦言希望有机会可以得到奖项的认可，但一切随缘。

胡煜诗参演的《从零开始》目前也正在播映，她饰演一个挥霍无度的女子，有着另一种新尝试。

罗美仪想拍电影

今天是罗美仪的29岁生日。（取自网络）

星期三（7月12日）也是罗美仪的生日，她早前已经和粉丝一起庆生，晚上将和朋友一起吃一顿简单的晚餐。

她今年的生日愿望也希望自己有好的戏剧角色发挥，歌唱方面可以有更好的发展。

对于自己的事业，美仪说，“还可以，但不是我最向往的，希望在我还有能力的时候赶紧拼一下。毕竟我在这个行业将近10年了，想拍电影好久了，希望赶紧有这个缘分。歌唱方面，也希望能参与更多的歌唱节目和平台、发自己的新歌、有机会到国外参与比赛以及可以和线上歌手合作。”

美仪目前正忙着拍摄翻唱视频和电视剧。以及筹备音乐会。