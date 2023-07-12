二姐盼为李玟立碑惹议

（综合讯）李玟二姐放话在两岸三地设“李玟纪念碑”惹议！

李玟离世消息震惊歌坛，粉丝更是不舍，李玟二姐李思林就放话，希望能够在两岸三地设立李玟的纪念碑，让她可以永远活在粉丝心中。

据台湾三立电视台报道，李思林已经发文询问香港政府，台湾则需文化部协助，过去包括邓丽君、凤飞飞都有这样的纪念馆或纪念碑。对此，台湾文化部表示，将以尊重民间推动相关纪念活动的协助角色，与相关单位、亲友保持联系。

文化部也表示，李玟一生创下许多华语流行音乐史上的成就，其歌声更陪伴众多台湾人的年轻岁月，对于其辞世，文化部深表哀悼及不舍。

网民质疑“什么贡献？”

不过，李玟立碑一事引来热议，不少网友质疑：“李玟对中国有什么贡献？为什么要立纪念碑？”、“这样的做法不是有点太超过？”、“再继续说下去，李玟可能要被列入为国家伟人啦！”

当中，知名团购电商老板“486先生”陈延昶直言这建议“有毛病”；486先生说：“李玟香港出生，自认是中国人，大家喜欢李玟的歌是一回事，纪念碑？纪念什么？不要闹了好吗！立什么纪念碑？你（李玟）对台湾有什么贡献？”

其中，也有网友认为，为李玟在蜡像馆立一座蜡像，倒是可供纪念、缅怀的事。

不过也有人挺李玟二姐李思林，觉得她历经丧妹之痛，又要处理后事、面对媒体，还要与妹夫周旋，由始至终，李思林没有任何一句怨言，能做到这个程度，难道她不值得多一点的体谅吗？

李玟两姐到殡仪馆处理后事

星期二（7月11日）下午3时，李玟两名姐姐李秋林与李思林由朋友陪同下到北角殡仪馆，为妹妹李玟处理后事。

大姐李秋林走在最前面，二姐李思林和友人紧随其后，李秋林见到传媒守候，随即以手遮脸。

下午4时50分左右，她们步出殡仪馆，被记者问起验尸报告进度、李玟前夫推翻遗嘱等事，李思林对记者表示：“唉，我没什么可说。”

有媒体报道，李家将于星期三（7月12日）举办线上法会追思，不过她的二姐李思林表示：“那是人家自发的法会，每个星期都有定期做的，并不是为特别为妹妹做的追思法会。”

本名李美林

李玟本名李美林，1994年飞台发展时，原本想用本名出道，但当时台湾歌坛已有另一个“美玲”，公司希望她能想一个艺名，最后找了老师算了笔划，才决定以“李玟”出道，至于英文名CoCo只因好听也好记。

国外媒体将刘亦菲错认李玟，把刘亦菲照片登在李玟死讯贴文上，令人傻眼。（取自网络）

外媒认错人 错用刘亦菲照片

李玟过去曾为《花木兰》献唱主题曲，居然有国外媒体将刘亦菲错认李玟，把刘亦菲照片登在李玟死讯贴文上，令人傻眼。

脸书粉丝团“小威的一生”愤慨说：“百万粉专 Film Junkie 贴文‘花木兰女演员李玟逝世’，然后放了一张李玟和刘亦菲的照片。在资讯发达的时代，这篇文竟然还有20万个赞？是侮辱李玟还是诅咒刘亦菲？”