娱乐吃瓜：《偷偷藏不住》CP太甜 争议止不住海外热潮

中国剧《偷偷藏不住》（Hidden Love）日前在Netflix上架，在不少地区（包括新加坡）登上排行榜前十的位置，更一度冲上全球节目排行第13名，成为在该平台成绩最亮眼的中国剧之一。

不少海外观众在社媒分享观后感，大赞《偷偷》以简单、深刻且细腻的方式将暗恋的故事说好。尽管男女主角之间的感情很童话，剧情开展却很现实，是难得一见“接地气”的偶像剧。

赵露思及陈哲远在剧中CP感十足。（互联网）

《偷偷》改编自中国网络作家竹已的同名小说，讲述赵露思饰演的女主角桑稚从学生时代就暗恋哥哥的好友段嘉许（陈哲远饰），两人跨越年龄、身分差距相爱的故事。原作曾称霸晋江文学城全网（中国知名女性网络文学原创基地）总排行第一，人气很高，因此从宣布翻拍、选角到开播，围绕该剧的话题就从没停过。

鼓励早恋？年龄争议？



《偷偷》中男女主角的年龄相差5岁。（互联网）

《偷偷》中，男女主角年龄相差5岁，两人第一次见面时女方14岁，而男方已经是19岁大一新生。剧中，桑稚因上课不专心而被老师频繁要求要见家长，为了省麻烦，桑稚决定找哥哥帮忙，但两兄妹“一言不合就闹翻”，她最后无奈求助于哥哥的大学室友段嘉许，两人因此开始有了交集。

而正是因这个情节设定，让中国业界编剧祝明痛批该剧“根本诱导犯罪”。祝明在微博发表看法，说《偷偷》开篇描述未满14岁初中生和男大学生暧昧互动，男大学生语气暧昧，初中女孩小鹿乱撞，这让未成年小孩看到会作何感想？同时，她呼吁家长别让孩子看此剧，要求平台下架。

《偷偷》播出后，男主角陈哲远的微博也随之快速涨粉。（取自剧组微博）

据悉，《偷偷》原著中男女主角的年龄差为7岁，比剧版更大，剧组因审核缘由已将此设定改为5岁，没想到还是逃不过争议。然而，却也有另一派观众认为，虽然剧中赵露思早早就喜欢上陈哲远，但男方明确地在女方成年后才对她动心。

男主角陈哲远在剧集发布会上曾说，这部剧最令他苦恼的是该用什么样的心态和角度，去呈现和小桑稚说的那些台词。剧集播出后，不少观众大赞陈哲远是“天选段嘉许”，认为他的演技自然且“界线感分明”，对不同时期女主角的眼神和举止都大相径庭。

导演跑路？选角不被看好？



马伯骞在《偷偷》中饰演女主角的哥哥。（取自剧组微博）

《偷偷》在公布选角后，曾在互联网上引起书迷的批评声浪，其中书迷们最不满的便是饰演女主角的哥哥“桑延”的马伯骞。书迷们认为马伯骞与原著小说的形象相差甚远，在互联网上骂声一片。

巧合的是，原先的导演沙维奇在开机前两天临时宣布退出拍摄，并在个人微博发文写道：“我不拍了，没安全感。”接二连三的状况，让不少网民猜测，沙维奇是因为顶不住压力才会退出。

原先的导演沙维奇发微博否认跑路一说。（互联网）

沙维奇的退出对《偷偷》剧组而言简直是雪上加霜，好在剧组最后找到曾执导《花甲男孩转大人》《亲爱的，热爱的》的李青蓉导演救场，才让剧集顺利开拍。

赵露思与马伯骞在剧中饰演兄妹，观众大赞演技自然，像是“真实兄妹”。（互联网）

播出后，曾经不被看好的马伯骞却收获了剧迷们的好评，很多原先觉得他“不够帅”的网民，竟在播出后被他的魅力征服，认为他是“大傻狗哥哥”的不二人选。导演曾对第一次演戏的马伯骞说：“你在我们这个剧里是气氛担当，不要有包袱，做自己就好，播出后一定会有人喜欢你的。”

靠赵露思撑起整部剧？



有传曾黎（左图左）、张熙唯（中图左）及张炯敏都是赵露思推荐给剧组的。（取自剧组微博、互联网）

所谓屋漏偏逢连夜雨，《偷偷》剧组遇到的惨事还不止一桩。在剧组官宣选角后，饰演“傅正初”的男演员朱子昊下午就因桃色绯闻而“塌房”。赵露思赶紧找来好友张炯敏来救火。此外，有传饰演女主角妈妈的曾黎、女主角年幼时期的张熙唯、女主角的大学室友魏笑都是赵露思推荐的。

不仅选角，当初因导演临时退出，开机的服饰只够穿两天，让剧组的服化道（服装、化妆、道具组简称）一度陷入困境。因此，剧中大部分的衣服都是赵露思的私服。陈哲远曾透露：“我们这部剧前期有一点小困难，有一点小仓促。当时赵露思找她身边认识的品牌和造型师，不光帮她自己选衣服，还帮周围的人，包括我和其他演员。”

剧中女主角桑稚在笔记本上的图画及文字都是赵露思亲手画的。（互联网）

除此之外，有不少粉丝敲碗汪苏泷来唱《偷偷》的OST，赵露思知道后，二话不说打电话给好友汪苏泷，而汪也义气相挺一口答应，才促成了后来的主题曲《只想把你偷偷藏好》。

只能说《偷偷》坎坷的幕后故事，实在叫人不禁感慨：“这部剧能播出，简直是奇迹啊。”