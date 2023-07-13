为阿汤哥搏命演出喝彩

不可能的任务：致命清算第一章

Mission Impossible: Dead Reckoning Part One（PG13）

娱乐性 ★★★★／艺术性★☆

剧情

特工杭特（Tom Cruise，汤姆克鲁斯饰） 和他的小组展开至今最危险的任务，他们必须追查并夺取一项可能威胁全人类安危的全新致命武器，不让它落入坏人手中。全世界未来的命运岌岌可危，黑暗势力也步步逼近杭特，一场横跨全球的生死追逐就此展开。

影评

《不可能的任务：致命清算第一章》片长163分钟，不过观看时并不会觉得难捱，因为作为阿汤哥的招牌动作系列电影，阿汤哥使出浑身解数，大玩变脸，也大玩“死亡游戏”。故事高潮迭起的《不》让人看得血脉贲张，想二刷也不稀奇。

看这个系列电影，很期待克鲁斯的瞒天过海变脸技术，也即为了达成目标后能金蝉脱壳，少不了戴上他要乔装的对象的头套脸孔，由于现在拍戏技术越来越进步，这个瞬间的变脸，也有趣味。这回不仅是克鲁斯，连女主角Hayley Atwell（海莉艾特沃）也被逼得“变脸”去执行惊险的任务。

此系列从1996年的第一部到2023年的第七部的上集，阿汤哥已从壮年变成大叔，但不变的是依旧生猛。男人的勇气，从来都不是由年龄定义的。此集的高难度场面，首推克鲁斯骑着一部电单车冲上断崖，然后连人带车从高空中坠落，掉落到一定高度时，他打开降落伞试图降落在一列奔驰在山谷中的火车。克鲁斯接受了一年的跳伞训练，跳伞总共超过500次，这不是普通人可以做到的，我们得为他的搏命而喝彩，不过也希望他多保重，毕竟生命是宝贵的。

搏斗惊险，展示新科技

当然，火车上与敌人的搏斗，也是惊险万分。另一个让人看得肾上腺素飙升的情节，是穿越两座山中间的火车轨道遭炸裂后，火车来不及刹车，前面的车厢开始一节节的断裂坠入山谷，在车厢里的克鲁斯与海莉得努力往上一节车厢攀爬以保住小命。两人随时会葬身山谷，让人看得屏息。

《不可能的任务：致命清算第一章》的海莉（左）陪克鲁斯一起出生入死。（联邦影业提供）

最近“AI变脸”引起关注，不过靠高超的电脑技术变脸在电影中已不是什么新鲜事，阿汤哥的动作片总要拍得比其他电影有看头，这部新作也展示新科技。在片中的阿布达比机场，阿汤哥的“对手”大玩“幻影人”，干扰阿汤哥与他的小组的侦查过程，成员之一的班吉（Simon Pegg，西蒙佩吉饰）因此几乎崩溃，还以为自己的小命不保。

《不可能的任务：致命清算第一章》的凡妮莎饰演穿梭黑白两道的白寡妇。（联邦影业提供）

《不可能的任务：致命清算第一章》的庞克演出杀手。（联邦影业提供）

角色塑造非常鲜明

人物的造型，也非常鲜明，由Vanessa Kirby（凡妮莎·柯比）饰演游走黑白两道的旧角色白寡妇，“螳螂女”Pom Klementieff（庞克莱门捷夫）饰演新登场的杀手，都很吸睛。

《不》自1996年开创以来，就打造成商业动作惊悚巨片，每次推出新一集的动作场面越来越吸睛。可惜的是，一直没有加重阿汤哥的感情戏。其实，阿汤哥若谈情说爱，肯定也是有魅力的。（英语对白，附中文字幕）