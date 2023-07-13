上半年十大票房榜 《猫山王中王》是唯一上榜亚洲片

新加坡电影没有梁志强真的不行。

梁志强身兼导与演出的《猫山王中王》，不仅力挫甄子丹、成龙、郭富城与梁朝伟等人的电影，还与好莱坞电影分庭抗礼，在截至2023年6月30日上半年新加坡十大票房中列第10，也是唯一的上榜亚洲片。

演员包括李国煌等人的《猫》揭开马来西亚榴梿园神秘面貌，并交织着揪心的家庭伦理故事，顺利踢走《天龙八部之乔峰传》等亚洲片，以及许多好莱坞片。

《变形金刚：万兽崛起》的猛豹金刚（右）奔跑速度惊人。（联邦影业提供）

好莱坞推系列片、经典角色

十大中的好莱坞电影不是系列片，就是老招牌角色。第二名是《变形金刚：万兽崛起》，《变》由联邦影业发行，该公司董事经理吴慧芬对《联合早报》说：“有亲自下来宣传有差别，因为更多人留意到电影。”《变》除了推出前在滨海湾花园展出片中角色雕像，也安排了导演与演员前来分享参与此片的心得，热闹非凡。

《变》在6月8日那周全球推出，截至6月30日，以3.3 亿美元（约4.45亿新元）跻进2023年全球十大排行榜的第八。全球摘冠的是早两个月推出的《超级玛利欧兄弟电影版》，吸金13亿美元（约17.55亿新元）。《超》是动画片，改编自任天堂发行的游戏，结合喜剧、爱情、奇幻与冒险等元素，是许多人童年经典的大银幕重启，相信不少观众冲着“回忆杀”而去。

全球排行榜排第二的是《银河护卫队3》、第三《玩命关头X》、第四《蜘蛛侠：穿越新宇宙》、第五《小美人鱼》、第六《蚁人与黄蜂女：量子狂潮》、第七《捍卫任务4》、第九《金牌拳手3》（Creed III）与第十《闪电侠》。从排行榜可看出世界各地与新加坡观众的观影口味没有什么不同，十部中只有一部不同，全球是《金牌拳手3》，本地则是《猫山王中王》。

美国票房在上半年取得 43.5 亿美元（约58.70亿新元），比 2022年同期增长了20.7%；中国国家电影局最新统计数据则显示，截至6月30日，2023年电影总票房为262.71亿人民币（约48.98亿新元），相较2022年上半年增长了52.91%。

动画片《超级玛利欧兄弟电影版》上半年全球摘冠。（联邦影业提供）

票房仍低于疫情前

与 2019 年疫情前同期相比，今年上半的全球整体票房仍低了 20%。2023年上半年也只有一部片票房突破了10亿美元（13.5亿新元）大关，相比2019年少了好几部。媒体分析师认为，上半年票房是朝着疫情前的方向在发展，但仍有很长的一段路才能恢复到过去的荣景。

随着备受期待的真人版《芭比》（Barbie）、Tom Cruise（汤姆·克鲁斯）的《不可能的任务：致命清算第一章》（Mission Impossible: Dead Reckoning Part One）和《奥本海默》（Oppenheimer）等片即将上映，业界看好下半年票房会发光发热。

上半年本地十大票房

1. 银河护卫队3（Guardians of the Galaxy Vol. 3） 533万元

2. 变形金刚：万兽崛起（Transformers: Rise Of The Beasts） 524万1000元

3. 超级玛利欧兄弟电影版（The Super Mario Bros Movie）501万8000元

4. 蚁人与黄蜂女：量子狂潮（Ant-Man and The Wasp: Quantumania）462万

5. 玩命关头X（Fast X）387万6000元

6. 蜘蛛侠：穿越新宇宙（Spider-Man: Across The Spider-Verse）371万7000元

7. 捍卫任务4（John Wick: Chapter 4）336万2000元

8. 小美人鱼（The Little Mermaid）233万9000

9. 闪电侠（The Flash）207万6000

10. 猫山王中王，185万元