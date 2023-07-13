饥饿

Hunger（M18）

娱乐性★★★☆／艺术性★★

播放平台：Netflix

故事：年轻的Aoy（Chutimon Chuengcharoensukying饰）接手父亲在曼谷老城区的炒面馆当头手。她有烹饪天分，被发掘加入泰国顶尖奢华餐馆“饥饿”，得以跟傲慢难搞的名厨Paul（Nopachai Chaiyanam饰）共事学习。初尝名利的Aoy对成功越是饥渴，就越发现餐饮界的黑暗面。

短评：这不仅是一个平凡女孩追梦、迷失，然后觉醒找回初心的故事。影片也通过普罗大众的美食描绘泰国社会不平等的现象、人性的黑暗面和畸形的道德观。有钱吃鱼子酱，没钱吃鱼露炒面，每天吃的食物原来已将人的贵贱分级，重新定义“我吃故我在”。

来自底层的Aoy和名厨Paul一样，成长过程都遭受不堪经历，不同的是他们面对困境时的选择。两个角色游走灰色地带，而非绝对的黑与白，正与邪，写实地刻画出众生相。两个角色的对照，阐述追求成功的矛盾：有饥饿感才会成功，但越是成功却越害怕饥饿（怕失去）。

名厨Paul备受追捧，自视过高的他为权贵下厨，却要这些自命不凡的有钱人徒手进食。影片拍出上流社会的下流样，特写一个个恶心不雅奇丑无比的吃相，虽然夸张荒谬，却也颇具娱乐性。145分钟的影片不够紧凑，但故事充满讽刺与批判意味，喜欢黑色喜剧惊悚片《菜单》（The Menu）的观众，也会喜欢这部泰国片。（泰语对白，附英文字幕）

《认贼作爸妈》皮尔斯布罗斯南（右）和艾伦芭金（左）饰演鸳鸯大盗。（Netflix提供）

认贼作爸妈

The Out-Laws（M18）

娱乐性★★★／艺术性☆

播放平台：Netflix

故事：呆板的银行经理欧文（Adam Devine，亚当迪瓦恩饰）即将与挚爱帕克（Nina Dobrev，妮娜杜波夫饰）成婚。婚礼前几天，他任职的银行却被“幽灵鸳鸯大盗”抢劫。他怀疑恶贼的真实身份是准岳父（Pierce Brosnan，皮尔斯布罗斯南饰）和准岳母（Ellen Barkin，艾伦芭金饰）。

短评：7月7日上线的电影，因为“第五代007”皮尔斯布罗斯南演出而看片。他这次不当正义特务，摇身恶名昭彰的幽灵大盗，无论如何，还是很帅气。片中对白幽了“007”一默，皮尔斯布罗斯南“自吹自擂”说：“第五代007是好的。”他接受媒体访问时说，这句话是他为了“笑”果临时加的。

《认贼作爸妈》是喜剧，准岳父岳母竟然是传奇大盗的概念不错，但情节走势缺乏新鲜感，有点浪费皮尔斯布罗斯南和艾伦芭金的演技。（英语对白，附中文字幕）